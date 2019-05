Ozzy – Cucciolo coraggioso/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (18 maggio)

Ozzy – Cucciolo coraggioso andrà in onda in prima visione tv su Italia 1 nella prima serata di sabato 18 maggio, alle ore 21.30. Si tratta di un film d’animazione del 2016 diretto da Alberto Rodriguez (The Incredible Story of My Great Grandmother Olive, Las Gafas Equivocadas) e Nacho La Casa. In lingua originale i protagonisti sono doppiati da Elsa Pataky (la saga di Fast & furious, I delitti della luna piena, Snakes on a plane), Rob Schneider (Gigolò per sbaglio, Un week end da bamboccioni, Animal) e Michelle Jenner (Julieta, Gun city, la serie tv Isabel). Il film è co-prodotto da società spagnole e canadesi, e distribuito a livello mondiale da Buena Vista International.

Ozzy – Cucciolo coraggioso, la trama del film

Ozzy – Cucciolo coraggioso parla del simpatico beagle della famiglia Martins, composta dalla piccola Jenny e dai suoi genitori, due disegnatori di fumetti. Ozzy è il beniamino della casa ed è molto amato sia da Jenny che dai genitori. I due fumettisti vengono invitati ad una prestigiosa Fiera del Fumetto in Giappone e ben presto si rendono conto che portare con loro Ozzy richiede un lungo e complicato iter burocratico. Il cane viene quindi sistemato in un albergo per cani di lusso ed estremamente costoso, dove sarà trattato con tutti i riguardi per il periodo in cui la famiglia sarà in Asia. Il luogo si dimostra però ben presto molto meno accogliente del previsto. Ozzy, lontano dalla vista dei padroni paganti, viene rapidamente trasferito in un carcere per cani fatiscente e gestito da altri animali aggressivi, al servizio del proprietario umano della struttura, dove dovrà stare fino al ritorno dei suoi familiari. Qui il piccolo beagle è costretto ai lavori forzati e deve sottostare alle angherie di uno dei prigionieri, il chihuahua Don Vito, oltre che del capo delle guardie, il cane Roccia. Ozzy, giocherellone ed ingenuo cucciolo abituato agli agi e all’amore di una famiglia, dovrà ben presto imparare a far fronte alle avversità ed adattarsi alla nuova situazione. Per riuscire a sopravvivere fino al ritorno dei Martins dovrà imparare a farsi valere e farsi rispettare.

