Padre Biologico Paola Caruso, chi è/ Il nome del calciatore del Catanzaro degli anni ’80 è…

Chi è il padre biologico di Paola Caruso?

Occhi puntati su Paola Caruso e sull’identità del suo padre biologico. A Live – Non è la D’Urso, dopo la pausa dovuta alle festività pasquali, ancora spazio alla vicenda dell’ex Bonas di Avanti un altro, che proprio pochi giorni fa, nel salotto serale di Barbara D’Urso, ha scoperto l’identità della sua madre biologica grazie a un test del Dna. Nelle ultime settimane Paola Caruso non ha nascosto di conoscere il nome del calciatore che esattamente 35 anni fa ha avuto una relazione con sua madre. Di lui, però, ha già annunciato che parlerà soltanto nel programma di Canale 5, in virtù del legame che oggi la lega a colei che ha reso possibile il suo ricongiungimento con la sua madre naturale Imma: “So chi è. So che non ha figli”, ha annunciato di recente la Caruso in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera. “Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.

Tutti gli indizi sul padre biologico di Paola Caruso

Paola Caruso potrebbe svelare questa sera a Live – Non è la D’Urso l’identità del suo padre naturale. Di lui si sa che che era un calciatore del Catanzaro, che ha giocato nella rosa negli anni ’80, periodo in cui la squadra si trovava in serie A e che ha lasciato la città calabrese poco prima che la sua giovanissima fidanzata Imma, madre biologica di Paola Caruso, scoprisse di essere rimasta incinta. Il suo addio alla squadra è da collocarsi quindi attorno al 1984, anno in cui Imma ha scoperto di aspettare la bambina, che nove mesi dopo, nel gennaio del 1985, sua madre decise di strapparle dalle braccia subito dopo il parto. Dell’uomo con cui ha avuto la sua prima storia d’amore, oggi Imma ricorda che “era un campione importante”, oltre ad essere “bello come una statua greca”. Lui, inoltre, non ha mai saputo della sua gravidanza, per questo motivo potrebbe non sapere di aver concepito una figlia. Scopriremo questa sera l’identità del misterioso padre biologico di Paola Caruso?

Imma: la storia d’amore nella Catanzaro degli anni ’80

Chi è il padre di Paola Caruso? Il mistero si infittisce, ma nelle ultime settimane sono in molti ad aver passato a setaccio la rosa dell’U.S. Catanzaro nella stagione 1983/84. Approssimativamente in quel periodo, il calciatore che avrebbe messo incinta Imma, la madre biologica di Paola Caruso, dovrebbe aver lasciato la squadra calabrese, senza sapere di aver lasciato dietro di sé anche una figlia. Sono diversi campioni che in quell’anno facevano parte della squadra, da Giovanni Cervone a Franco Peccenini, passando per Edi Bivi, Giorgio Boscolo, Renzo Gobbo e Giuseppe Lorenzo. Impossibile, al momento, stabilire chi, tra i calciatori della rosa, abbia avuto, in quel periodo, una storia d’amore con Imma, ma alcuni rumors in rete da parte di chi in quel periodo viveva a Catanzaro, rivelano che in quegli anni i campioni, idolatrati dalle ragazze della città, erano soliti frequentare il centro cittadino e i tifosi della loro quadra. Proprio nella centralissima via XX Settembre c’era un noto bar dove i calciatori amavano ritrovarsi, il cui titolare era proprio il padre della signora Imma, nei ricordi di tutti poiché considerata “la ragazza più bella della città”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA