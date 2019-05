Palla e Chiatta, chi sono/ Le YouTubers Curvy conquistano Canale 5 (All together now)

Palla e Chiatta, le YouTubers Curvy, saranno tra i protagonisti di “All together now”, la nuova trasmissione di Canale 5 in onda da giovedì 16 maggio: “Finalmente possiamo gridarvelo: Saremo tra i 100 giudici del meraviglioso muro di All together now capitanato da J-Axj… Noi siamo emozionatissime e prontissime! Ci seguirete?”, hanno annunciato nei giorni scorsi ai loro 11,5 mila follower su Instagram. Manuela Tasciotti e Sabrina Bambi, in arte Palla e Chiatta, sono da sempre appassionate di musica: Manuela lavora da oltre 10 anni nel teatro musicale, mentre Sabrina fa la vocalist e presentatrice di eventi per lavoro. L’idea di aprire un canale YouTube è nata nel 2015, come hard disk dove indirizzare chi le contattava, ma in poco tempo i loro video hanno ottenuto riscontri molto positivi. Tra le loro parodie più famose “2 uova alla coque” del brano “Roma-Bangkok” la hit di Giusy Ferreri e Baby K.

Palla e Chiatta hanno cantato per Chiambretti

Nel 2016 Paola e Chiatta hanno partecipato a una puntata del “Grand Hotel Chiambretti dall’isola dei Famosi”. Le due amiche si sono esibite con il grande classico “Unforgettable”, scritto da Irving Gordon, cantato da Nat King Cole e sua figlia Natalie e inserito nella Grammy Hall of Fame nel 2000. Intervistate da Faremusic.it, Palla e Chiatta hanno ricordato quel momento: “È stato proprio il signor Chiambretti a richiedere un brano classico, e alla nostra proposta di Unforgettable ha risposto sì, e noi abbiamo provato ad esibirlo in pubblico. Bella esperienza”, ha detto Manuela. “La versione, inoltre, è molto soft come noi del resto! Con molta emozione ricordo che durante le prove il pubblico in sala ci ha applaudito molto. Una magnifica esperienza come magnifici gli abiti creati su misura per noi, lo Staff di Chiambretti ci ha coccolato molto!”, ha aggiunto Sabrina.

