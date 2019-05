Pamela Barretta Vs Stefano Torrese/ Uomini e donne: “Dovevi avere le palle di…”

Uomini e donne in balia delle liti. Soprattutto nel trono over ormai non sembra essere rimasto molto altro ma tanto è se gli ascolti volano. Anche oggi non andrà meglio per Maria De Filippi e non solo per via dell’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ma anche per quello che succederà tra Pamela Barretta e Stefano Torrese che proprio oggi torneranno in studio dopo lo scontro della scorsa settimana. Lui commosso aveva rivelato di voler portare la sua bella fidanzata a conoscere delle persone importanti, suo figlio compreso, e di volerle regalare un anello come simbolo del suo amore per lei ma tutto è sfumato quando Roberta ha portato a galla una chat che lui aveva cancellato, almeno per metà. Pamela ha il terrore del tradimento e di essere presa in giro e così ha mandato tutto a monte e oggi tornerà al centro dello studio per affrontare la questione con il diretto interessato.

LO SCONTRO TRA STEFANO E PAMELA

Stefano Torrese sorride un po’ al suo arrivo in studio a Uomini e donne ma Pamela Barretta sembra di tutt’altro umore e subito attacca: “Dovevi avere le palle di dirmi ho detto così, ho fatto così e tutto questo non sarebbe successo”. Lui dice di averlo fatto e la questione torna nuovamente sulla chat compromettente e Roberta non le manda di certo a dire intromettendosi di nuovo nell’argomento e girando il dito nella piaga della bella rivale: “Non li hai letti i messaggi? Di cosa ti sei arrabbiata allora se non li hai letti?”. A quanto pare le anticipazioni lasciano pensare che la storia tra i due sia arrivata al capolinea e che oggi Pamela lascerà lo studio dopo la discussione con Stefano. Clicca qui per vedere il video della lite in attesa della puntata del trono over di Uomini e donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA