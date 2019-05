Pamela Barretta Vs Ursula Bennardo/ “Sei senza dignità, taci!” (Uomini e Donne)

Botta e risposta al veleno sui social tra due note dame del trono Over di Uomini e Donne. Pamela Barretta e Ursula Bennardo si sono scambiate parole ben poco carine a seguito di un primo post pubblicato nelle stories di Instagram dalla compagna di Sossio Aruta. In merito a quanto accaduto in studio tra Pamela, Stefano e Roberta Di Padua, la Bennardo ha commentato: “Roberta questa cosa avrebbe dovuto raccontarla tre mesi fa e non adesso… Ma non poteva fare brutta figura con Riccardo… chissà perché adesso… meglio non parlare.. Tu Stefano non hai perso nulla, ti avrebbe lasciato per altro, sa più di scusa”. Parole che non sono rimaste senza la replica della Barretta che ha deciso di scriverle proprio attraverso Instagram. Un lungo post con il quale la Barretta ha sollevato un vero e proprio polverone.

PAMELA BARRETTA REPLICA AD URSULA: “SENZA DIGNITÀ”

“Cara Ursula, senza essere a conoscenza dei fatti ti permetti di fare delle stories su di me e sulla mia relazione.” esordisce Pamela Barretta, ex dama di Uomini e Donne. E continua: “Io dico, stai avendo una bambina, pensa a lei e alla tua vita. Parli di scuse, io invece parlo di dignità! Cosa che tu non sai nemmeno dove abita!!!” E non manca il riferimento a quanto accaduto in passato con Sossio Aruta, in particolare a Temptation Island: “Se tu accetti tradimenti fatti tuoi, ma non siamo tutte come te. Quindi taci e non giudicare. Grazie e buona vita”. Animi particolarmente accesi quelli delle due dame, che hanno dato il via ad uno scontro che sembra destinato a proseguire, probabilmente con termini ancora più forti.

