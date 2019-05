Pamela Compagnucci/ Rivale di Eliana Michelazzo a Uomini e donne: “Chi la fa…”

Il caso Pamela Prati e le rivelazioni che Eliana Michelazzo farà questa sera a Live Non è la d’Urso ci fanno fare un balzo indietro di dieci anni quando sul trono di Uomini e donne sedeva il tronista più divertente e anche un po’ parac*lo della storia del programma. Naturalmente stiamo parlando del romano Federico Mastrostefano reo di aver passato sul trono un’intera edizione tenendo alla corda le sue corteggiatrici, due su tutte ovvero Pamela Compagnucci e la stessa Eliana Michelazzo. Proprio quest’ultimo si era presentata in studio come una ventata di aria fresca, come la ragazza della porta accanto pronta a puntare il dito contro la tatuata Pamela Compagnucci, la bella romana dalla vita un po’ complicata e dal linguaggio un po’ colorito. Le due se ne sono dette di ogni colore reo proprio il tronista che ha baciato tutte le sue corteggiatrici portandole addirittura a conoscere la propria famiglia, a visitare la sua casa e promettendo loro un futuro roseo, peccato che facesse con tutte e due le stesse cose e questo spingeva le corteggiatrici a fare di tutto in studio.

LA RIVALITÀ A UOMINI E DONNE TRA PAMELA COMPAGNUCCI ED ELIANA MICHELAZZO

Fatto sta che tra giochi di seduzione, quiz e campionati organizzati ad arte da Federico Mastrostefano, alla fine non la spuntò la super favorita Eliana Michelazzo ma proprio Pamela Compagnucci. Fu allora che per i due iniziò una storia d’amore travagliata per via del comportamento di lui e dell’eccessiva gelosia di lei ma anche Eliana ci ha messo lo zampino tra polemiche e accuse convinta che i due fossero addirittura d’accordo prima della scelta. Un vero e proprio spettacolo che i fedelissimi di Uomini e donne non hanno dimenticato nonostante gli anni passati. Adesso Eliana Michelazzo deve fare i conti con un castello di bugie iniziato proprio dopo la fine di Uomini e donne quando decise di aprire la sua agenzia di agenti e quando ha annunciato il suo fidanzamento con il tal Simone Coppi che, qualche anno dopo, ha rivelato di aver sposato, sembra per arrivare adesso a rivelare che non è mai esistito e di essere una vittima proprio come Pamela Prati.

LA NUOVA VITA DI PAMELA COMPAGNUCCI E L’ATTACCO A ELIANA MICHELAZZO

Dall’altro lato c’è Pamela Compagnucci. Nonostante le polemiche e le accuse dell’epoca, dopo un lungo tira e molla ha messo da parte prima Federico Mastrostefano e poi tutto il mondo di Uomini e donne (Giovanni Conversano e Biagio d’Anelli compresi, suoi presunti flirt) puntando tutto sull’amore vero tanto da diventare compagna prima e mamma poi. Quasi quattro anni fa Pamela Compagnucci ha trovato l’amore con l’imprenditore Alberto Gargano e qualche mese dopo, con una foto in bikini su Instagram, ha annunciato la sua prima gravidanza. Da allora sono passati ormai quasi quattro anni e oggi Pamela appare ben diversa dalla ragazza che corteggiò Federico Mastrostefano e sui social si mostra a spasso con i suoi bambini ma pronta a rivangare il passato tanto di aver scritto un messaggio chiaramente dedicato proprio alla sua rivale di allora: “Non sai più come salvarti il culo… non serve essere cattivi alla fine la ruota gira e hai visto che succede? Chi la fa la aspetti…“. Pamela avrà modo di dire la sua contro Eliana anche in tv chiudendo un cerchio che si è aperto dieci anni fa?



