PAMELA PERRICCIOLO, AGENTE PAMELA PRATI/ Si è finta l’avvocato di Marco Caltagirone?

Pamela Perricciolo, l’agente di Pamela Prati a Live – Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone è uno dei temi più discussi del momento; non si parla d’altro nei salotti televisivi e su tutti i più importanti siti e magazine di gossip. Nell’occhio del ciclone anche le agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo per via di alcune dichiarazioni smentite da diversi vip. Se le parole della Michelazzo non hanno trovato riscontro da parte di Manuela Arcuri e Sara Varone, le cose si sarebbero messe molto male per Pamela Perricciolo. Il sito FanPage.it ha registrato la chiamata ricevuta dal presunto avvocato Donato di Marco Caltagirone, ma qualcosa non torna.

Pamela Perricciolo si è finta l’avvocato di Marco Caltagirone

Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone ha mosso diversi siti e portali a cercare la verità. Tra questi quelli che si sono spinti oltre ci sono senza dubbio Dagospia e FanPage. Proprio FanPage ha portato alla luce una incongruenza che renderebbe ancora più misteriosa l’intera faccenda. Il portale FanPage è stato contatto telefonicamente dal presunto avvocato di Mark Caltagirone con il solo scopo di tutelare il propio cliente. La telefonata ha destato da subito qualche sospetto visto che la voce dell’avvocato Donato suonava similare a quella dell’agente Pamela Perricciolo. Così dopo aver registrato la voce, quelli di FanPage hanno deciso di comparare le due voci. Per farlo hanno inviato l’audio ad un perito fonico esperto che ha sottoposto le due voci ad un controllo. Dalle analisi delle due voci è uscito quanto segue.

Nuove accuse per Pamela Perricciolo

“L’analisi linguistica e quella formantica – scrive FanPage – hanno stabilito che a chiamarci, qualificandosi come avvocato, è stata Pamela Perricciolo, l’agente della showgirl”. Questo è il responso della perizia fonica sulle voci del presunto avvocato di Marco Caltagirone e dell’agente di Pamela Prati. Il caso Pamela Prati continua, anche se finalmente questa sera a Live – Non è la D’Urso forse verrà detta una volta e per tutte la verità. Barbara D’Urso, infatti, ha annunciato che Marco Caltagirone sarà ospite della puntata; non è dato sapere se sarà fisicamente in studio oppure si paleserà con un video. Sta di fatto che forse questa sera potremo scrivere la parola fine a questa soap opera e augurare i migliori auguri per un felice matrimonio a Pamela Prati e Marco Caltagirone!



