Pamela Perricciolo/ Agente Pamela Prati: vita privata top-secret, con la Michelazzo…

Pamela Perricciolo, conosciuta sui social semplicemente come “Donna Pamela” è la seconda agente di Pamela Prati, insieme all’amica e collega Eliana Michelazzo. Il suo nome è venuto alla ribalta in queste settimane poichè strettamente legato all’affair “matrimonio Pamela Prati-Mark Caltagirone”, attualmente saltato. Le tre donne sono spesso state viste insieme in molti scatti social, a dimostrazione di come, dietro i rapporti meramente professionali, ci sarebbe anche una sincera amicizia. Di lei e della sua vita privata non si sa molto. Secondo le sue stesse dichiarazioni rese nel corso della sua ospitata alla trasmissione di Canale 5, Live Non è la d’Urso, la Perricciolo non sarebbe a capo dell’agenzia Aicos Management (la cui proprietaria sarebbe invece l’ex di Uomini e Donne Eliana Michelazzo) bensì una “dipendente”. Il suo ruolo le ha però permesso di coltivare una fitta rete di conoscenze e amicizie nel mondo dello spettacolo e con varie celebrità anche social. Pamela non avrebbe alle spalle alcuna esperienza in ambito televisivo se non la sola partecipazione a Live Non è la d’Urso salvo poi defilarsi nelle ultime settimane e lasciare all’amica e collega Eliana il compito di scendere in difesa della Prati sulla questione “Mark Caltagirone”.

PAMELA PERRICCIOLO, RISERVATEZZA SULLA SUA VITA PRIVATA

Proprio Pamela Perricciolo, dopo le copiose accuse che hanno travolto Pamela Prati, era intervenuta sul settimanale Oggi per raccontare l’improvviso malore avuto dalla showgirl, ormai fortemente sotto pressione. La stessa aveva anche riferito la presenza di Mark Caltagirone all’estero, in procinto di tornare in Italia per stare al fianco della compagna: “Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”, aveva annunciato l’agente dell’ex diva del Bagaglino. Sulla vita privata della seconda manager della Prati si sa molto poco. Sappiamo, tramite il suo profilo Instagram, che con Eliana ha un rapporto di amicizia molto stretto al punto da chiamarla “sorella”. Con la Michelazzo ha condiviso diversi momenti di spensieratezza e non solo. A seguito del forte clamore che si è creato in occasione della vicenda Prati, la Perricciolo ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram, che conta al momento oltre 50mila followers. Sul piano dei suoi legami familiari, invece, FanPage aveva rivelato che Pamela è una zia affettuosa dei suoi nipoti affidatigli dopo l’arresto del fratello e del padre condannati, scrive il portale, “nel gennaio 2018 per associazione a delinquere di stampo mafioso con la finalità di ricostruire la ‘ndrangheta nelle Marche”.

