Pamela Perricciolo/ Eliana Michelazzo: “L’acido? Lei piangeva, è una grande attrice”

Grazie alle dichiarazioni che Eliana Michelazzo ha fornito su Pamela Perricciolo, è crollato il castello di bugie che negli ultimi mesi ha tenuto banco sui social e nel salotto di Live – Non è la D’Urso. Mark Caltagirone, futuro marito di Pamela Prati, in realtà non esiste, così come probabilmente non esistono i due figli che avrebbe in affido, Sebastian e Rebecca. Ma tra le bugie raccontate dalle due agenti ci sarebbe anche la vicenda relativa all’aggressione dell’acido, una storia che, a quanto pare, potrebbe essere frutto di un’invenzione di Pamela Perricciolo. “Ho visto che c’era del sapone a terra, però, siccome c’era scritto acido muriatico, c’era anche acido”, ha spiegato la Michelazzo nel salotto di Barbara D’Urso. Vinta dalla “paura, dall’ansia che volessero fare del male a me e a lei”, avrebbe creduto ciecamente alla versione della sua migliore amica e socia; ma a un certo punto si sarebbe resa conto che qualcosa non tornava. “Se era acido muriatico? Non so, non penso – ha ammesso la Michelazzo – ripensandoci, perché io sono una stupida e credo nelle favole, […] ho pensato ‘però, se era acido, il giubbotto, che era tutto bagnato, si doveva sciogliere totalmente. Però lei piangeva, strillava, le hanno fatto una flebo…. È veramente una grande attrice”.

“Pamela Prati mi diceva: ‘Non andare da Barbara D’Urso'”

Come già vi abbiamo raccontato nel dettaglio, due giorni fa Eliana Michelazzo ha denunciato Pamela Perricciolo. Dal suo punto di vista, dietro al profilo di Stefano Coppi e Mark Caltagirone ci sarebbe un piano architettato proprio dalla sua socia ed ex migliore amica, che, per rendere tutto più credibile, potrebbe essersi avvalsa dell’aiuto di terze persone. I fili di questa intricata vicenda si intrecciano però con una terza protagonista, Pamela Prati, tra le vittime presunte di un sistema, che avrebbe già colpito diversi vip; solo una settimana fa la showgirl continuava a confermare, ai microfoni di Live – Non è la D’Urso, l’esistenza del suo amato Mark Caltagirone, ma il suo ruolo in questa vicenda è tanto misterioso quanto lo è stata fino a oggi l’identità del suo promesso sposo. “(Pamela Prati, ndr) Mi diceva non andare da Barbara (D’Urso, ndr) – conferma Pamela Michelazzo – e io le ho detto ‘scusa ma se mi chiamano e vado a parlare del vostro matrimonio, qual è il problema?'”. La Michelazzo conferma poi il lungo periodo di malessere che avrebbe colpito la showgirl: “Si era autodistrutta, si era bittata giù, io un giorno l’ho portata al mare, cercavo di farla distrarre, perché la vedevo distrutta”.

“Chiedo scusa, non è una cosa normale”

Il mistero nel mistero di questo grande circo mediatico nato, secondo Eliana Michelazzo, da un piano di Pamela Perricciolo, è l’identità di Simone Coppi, l’uomo che non è mai esistito e con il quale ha creduto di essere sposata per circa dieci anni. Per tutto questo tempo, infatti, i due non si sono mai visti, ma si sono scambiati numerosissimi messaggi su Messenger e su Whatsapp. Adesso che la verità è finalmente venuta a galla, l’agente di Pamela Prati teme per i video sexy inviati a colui che credeva fosse suo marito: i video oggi potrebbero essere nelle mani di perfetti sconosciuti o di qualcuno a lei molto vicino. Ma con chi ha chattato per tutto questo tempo? Da una perizia richiesta da Live Non è la D’Urso, le due utenze dalle quali provenivano i messaggi di Simone Coppi risulterebbero intestate a due donne differenti, solo una delle quali nota alla Michelazzo. Svelato fino in fondo il mistero, l’agente dei vip ha colto l’occasione per ammettere tutti i suoi errori e scusarsi: “Ho detto una marea di cavolate e mi vergogno per questo, chiedo scusa a tutte le persone che mi sono state vicino. Non è una cosa normale”.



