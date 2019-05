Pamela Prati/ Cachet da 3mila euro per Domenica In? Un’interrogazione parlamentare…

Sembra ormai la barzelletta del momento e dopo il danno potrebbe arrivare anche la beffa. A finire sotto la lente nuovamente è Pamela Prati e questa volta potrebbe essere Domenica In a finire nei guai insieme a Mara Venier. La questione del presunto matrimonio con Mark Caltagirone e della storia d’amore vissuta dalla showgirl in questo periodo è nata proprio nel programma di Rai1 dove la bella showgirl sarda ha annunciato la sua storia con il misterioso imprenditore e, visibilmente commossa, dichiarò addirittura che il matrimonio era imminente anche se i due si erano già scambiati gli aneli, ancora prima del sì ufficiale. Come se non bastasse ha parlato anche dei figli che ha adottato, Sebastian di 11 anni e Rebecca di sei. Fin qui niente di male visto che i giornali hanno poi ripreso la notizia facendo un caso di Stato soprattutto quando di questo Mark Caltagirone nessuno era in grado di dire qualcosa e nemmeno di mostrarlo in tv e sui social.

LA PARTECIPAZIONE DI PAMELA PRATI A DOMENICA IN

Quella che sembrava eccessiva privacy è diventato poi un mistero e, alla fine, una possibile bufala visto che il matrimonio previsto per l’8 maggio è saltato ufficialmente per le condizioni di salute di Pamela Prati. In un mese quindi è successo di tutto ma la notizia del momento è che Pamela Prati avrebbe percepito oltre 3000 euro per la sua partecipazione di Domenica In del 31 marzo 2019 e proprio per questo c’è stata un’interrogazione parlamentare depositata dall’onorevole Michele Anzaldi, membro della commissione di Vigilanza Rai, e la risposta non si è fatta attendere: “Un compenso medio/basso”. Rimane il fatto che la polemica è dietro l’angolo visto che il presunto compenso è arrivato proprio dietro intervista su un matrimonio che non si è mai celebrato. E adesso? Al momento sembra che la questione sia destinata a finire qua e dopo l’intervista a Verissimo potrebbe presto calare il silenzio su Pamela Prati.

IL RICORDO DELLA DEFUNTA MADRE

Intanto, Pamela Prati continua a tenere a bada i pettegolezzi facendo finta di niente. Dopo il suo intervento chiarificato a Verissimo, la showgirl sarda è tornata sui social per una dolce dedica alla defunta madre proprio nel giorno della festa della mamma. In particolare, Pamela Prati ha salutato la madre pregandola di attenderla perché un giorno si ritroveranno e potranno festeggiare tutti i compleanni che non hanno passato insieme: “Se i fiori crescono in cielo, ti prego mio Signore raccogli un mazzo di fiori per me. Mettilo nelle braccia di mia madre e falle sapere che mi manca. Quando sorriderà dalle un bacio da parte mia e proteggila tra le tue braccia“. Nel dolce messaggio non c’è nessun riferimento alla questione e al gossip che in questi giorni l’hanno travolta. Cosa succederà nei prossimi giorni? Lo scopriremo al prossimo appuntamento tv.



