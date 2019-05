Pamela Prati e Marco Caltagirone si sposeranno?/ “State giocando con il nostro amore”

Si avvicina il giorno del matrimonio di Pamela Prati con Marco “Mark” Caltagirone, ma la storia del momento non smette di regalare colpi di scena. Dopo lo scoop di BitchyF, secondo cui la showgirl e l’imprenditore “misterioso” hanno deciso di annullare le nozze per la troppa pressione mediatica e per i problemi cardiaci della 60enne, è arrivata la smentita. Ma non è finita qui, perché Pamela Prati è tornata a parlare sui social. «Se la gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscirebbe ad essere più umile e meno cattiva», è la frase riportata nelle sue Instagram Stories. Un riferimento velato alla vicenda, a cui poi ha fatto seguito un attacco esplicito ai media che se ne stanno occupando. «Che alcuni settimanali insignificanti pubblichino foto mie di 20 anni fa spacciandoli per Marco lo posso capire, perché devono vendere qualche copia», ha scritto. Quel che non accetta è che «siti autorevoli le ripropongano senza accertarsene. Che professionalità».

PAMELA PRATI E MARCO CALTAGIRONE, SFOGO SOCIAL

Sfogo social per Pamela Prati in queste ore. Il matrimonio con Marco Caltagirone continua a tenere banco, mentre si susseguono voci tra annullamento e smentite. «Mi spiace solo che si sta giocando col mio rapporto, ma non sarete voi a metterlo in crisi. Mi spiace», ha concluso la showgirl. Pamela Prati ha poi disegnato un cuore su uno sfondo nero e taggato Mark Caltagirone. Ora però l’interrogativo è solo uno: si sposerà? A 48 ore dalla data del presunto matrimonio che sta tenendo col fiato sospeso tutta l’Italia del gossip, giornali e talk show, ci si chiede se davvero la 60enne showgirl convolerà a nozze con il fantomatico imprenditore. Lei stessa aveva annunciato che si sarebbe sposata l’8 maggio, infatti l’esclusiva è stata concessa al programma Verissimo, ma su questa storia degna di una soap opera la verità arriverà presto. Di sicuro Pamela Prati non è nuova a colpi di scena di questo tipo.

