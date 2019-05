Pamela Prati e Mark Caltagirone/ Il matrimonio fantasma finisce sul presepe di Napoli

Pamela Prati e Mark Caltagirone, il caso dell’anno continua a regalare colpi di scena. Non ci riferiamo solo alla confessione di Eliana Michelazzo, che ha ammesso l’inesistenza dell’imprenditore. Pare che ieri il profilo social della showgirl sia stato hackerato, quindi è comparso un altro account con tanto di messaggio: «Siamo al ridicolo. Lasciate in pace me e Mark». Ma perché continuare con questa farsa se ormai l’agente ha confessato che Caltagirone non esiste? A Mattino Cinque comunque sono stati svelati nuovi particolari sul matrimonio farlocco: oltre ad essere falsa la busta dell’invito di Mediaset mostrata da “Marck” sul profilo Instagram, Pamela Prati avrebbe rifiutato un’opportunità lavorativa pur di stare con il futuro marito, di cui tra l’altro si è tatuata il nome sotto il seno. Rivelazioni che lasciano sconcertati e che evidentemente confermerebbero l’ipotesi che Pamela Prati sia vittima di questa macchinazione.

PAMELA PRATI, MARK CALTAGIRONE E IL MATRIMONIO FANTASMA

La farsa su Pamela Prati e Mark Caltagirone ha indispettito molte persone. C’è Federica Panicucci che ha dichiarato oggi a Mattino Cinque: «Ha preso in giro tutta l’Italia e i telespettatori». La giornalista Francesca Barra porre l’accento invece su un altro aspetto: la vicenda delle minacce con l’acido e altre rivelazioni. «Le vittime dell’acido, le persone che cercano una maternità, le persone che soffrono per una malattia vera sono quelle arrabbiate. Ci sono dei reati, altro che Grande Fratello. Queste persone devono essere perseguite legalmente». Intanto il matrimonio fantasma di Pamela Prati e Mark Caltagirone è finito nel presepe di San Gregorio Armeno. Per rendere omaggio al gossip del momento, l’artigiano Genny Di Virgilio ha realizzato le statuitine di Pamela Prati e Mark Caltagirone, tra le più fotografate dai turisti che affollano le strade del centro storico partenopeo. Ma come è stato rappresentato l’imprenditore se non esiste? È stato raffigurato con un punto interrogativo.

