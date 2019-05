Pamela Prati e Mark Caltagirone/ Matrimonio annullato: lei lascia Roma e va in…

Pamela Prati via da Roma dopo la bufera per il suo matrimonio mai celebrato con Marco “Mark” Caltagirone. Pare che la showgirl abbia deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per recuperare le energie, lontano dai riflettori. Stando a quanto riportato da Il Tempo, l’ex primadonna del Bagaglino avrebbe lasciato Roma per recarsi in un paese della Sardegna dove vive da anni la sorella. Lontano dalle telecamere e dai paparazzi, avrà modo di riflettere su questi giorni difficili. In questa vicenda non è coinvolto solo il presunto – e misterioso – sposo Mark Caltagirone, sulla cui esistenza si sono sollevati tantissimi dubbi, ma anche le sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Sul “metodo” delle due si è concentrato Dagospia, che ha indagato su Silvia Sbrigoli, profilo social usato per rafforzare l’esistenza di Mark Caltagirone e consolidare la figura di Sebastian, presentato come suo figlio di 11 anni. Da qualche settimana l’account non risulta più attivo, ma Dagospia aveva fatto screenshot delle interazioni, scoprendo poi che le immagini usate appartenevano ad una nota influencer e showgirl. Conviene allora andare con ordine…

PRATI GATE, SPUNTANO PAMELA CAMASSA E FLORA PELLINO…

Tale Silvia Sbrigoli è descritta come proprietaria di una farmacia del centro commerciale Porta di Roma: promette Zigulì al piccolo Sebastian, lo chiama “campioncino”, si preoccupa di lui quando ha la febbre e conferma le capacità genitoriali di Mark Caltagirone. Ma è anche gelosa di lui, condivide gli articoli degli investimenti in Puglia (falsi), gli dedica una canzone… Dopo un lavoro di ricerca, Dagospia ha scoperto che la foto di Silvia Sbrigoli è in realtà di Flora Pellino, influencer da oltre 50mila follower che ha partecipato al programma tv “Quattro mamme”. L’influencer potrebbe aver subito un furto a sua insaputa. Nel video in cui dedica la canzone all’imprenditore è invece Pamela Camassa. E il karaoke è in un ristorante romano con cui Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo collaboravano. La Camassa era consapevole dell’uso di quel video? Forse no, ma conosce la Prati e le due manager, visto che si è scattata con loro molte foto. La sensazione è che siamo di fronte ad un meccanismo complesso e rodato che va ben oltre la nostra immaginazione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA