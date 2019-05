Pamela Prati e Mark Caltagirone, matrimonio annullato?/ “Troppa pressione mediatica”

Il caso di cui il gossip sta parlando ormai da settimane avrebbe trovato la fine che tutti si aspettavano. Stando alle ultime indiscrezioni, Pamela Prati e Marco “Mark” Caltagirone avrebbero deciso di annullare il matrimonio. A lanciare lo scoop è BitchyF che infatti scrive “Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero annullato il matrimonio a causa della pressione mediatica che – giorno dopo giorno – si faceva sempre più insistente fra accuse e retroscena.” La coppia, di fronte al polverone sollevatosi in queste settimane e che tanti sospetti e accuse ha causato alla showgirl e alla sua agenzia, avrebbe deciso di annullare le nozze. Una pressione che avrebbe inoltre causato anche problemi di salute alla Prati, così come svelato dalla sua agente Eliana Michelazzo a Live – Non è la d’Urso mercoledì scorso.

Pamela Prati annulla le nozze con Mark Caltagirone: ecco perché

“I problemi cardiaci della showgirl […] sarebbero stati quindi la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, anche se il problema principale sarebbe stato proprio, come già detto, la pressione mediatica” si legge ancora sul noto portale. Pamela Prati e Marco Caltagirone avrebbero quindi deciso di non sposarsi più, notizia che causerà nuovi sospetti sulla coppia. Le nozze avrebbero dovuto celebrarsi a Villa Pazzi al Parugiano, bellissima location a Montemurlo, in provincia di Prato. Pare inoltre che Mediaset sarebbe già venuta a conoscenza della decisione della coppia di annullare il matrimonio, anche perché avrebbe già pagato alla Prati un’esclusiva sulle immagini del lieto evento, cosa peraltro già accennata da Caltagirone in collegamento telefonico con Barbara d’Urso a Live.

© RIPRODUZIONE RISERVATA