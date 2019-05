Pamela Prati furiosa su Instagram/ Doppia frecciata, a Trimarchi e Barbara d’Urso

Pamela Prati dice basta. La grande protagonista del gossip delle ultime settimane, ad un passo dalle nozze – presunte o tali – con Mark Caltagirone, rompe il silenzio sui social e decide di replicare. Molteplici le testimonianze in questi giorni contro le agenti di Pamela Prati o ai danni di Marco Caltagirone. L’ultima è arrivata da Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha addirittura dichiarato di aver pensato al suicidio. “ti “catturano”, ti manipolano psicologicamente – ha fatto sapere Trimarchi – Pamela Prati è entrata nella “setta” come ho fatto io, lasciandosi andare in totale fiducia. Oggi è vittima di quel mondo “irreale” che ha massacrato anche me”. Di fronte a tali dichiarazioni, la Prati ha deciso di non rimanere in silenzio e su Instagram, con una story, ha palesato il suo pensiero.

PAMELA PRATI REPLICA ALLE ACCUSE: “TUTTI VOGLIONO ESSERE ME”

“Ogni giorno qualcuno trova la memoria per andare sul giornale… 10 anni fa.. 9 anni fa… ieri…” esordisce Pamela Prati nel suo messaggio social. Poi prosegue “tutti vogliono essere me.. tutti a darmi consigli (sui giornali ovviamente)…” Così mette a tacere chi continua ad accusarla “Io sono capace di intendere e di volere.. amo e ripeto volevo solo rendervi partecipi.. I processi si fanno nelle sedi opportune… Noi andiamo avanti col cuore perché lo abbiamo. Buona serata”. Parole con le quali la Prati cerca proprio di smentire le accuse di Trimarchi per ultimo ma anche di Sara Varone e di altri che si sono scagliati in questi giorni non solo contro la showgirl quanto le sue manager, Pamela Petricciolo ed Eliana Michelazzo. E non ultima, con quel saluto che ormai è un noto marchio inconfondibile, sembra attaccare anche Barbara D’Urso, che tanto si è occupata del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, proprio con la sua Live-Non è la d’Urso che va in onda proprio stasera. Intanto sale l’attesa per oggi, 8 maggio, giorno designato come quello del matrimonio con Mark Caltagirone. Ci sarà o verrà confermata la notizia dell’annullamento di qualche giorno fa?

