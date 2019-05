Pamela Prati/ I motivi dietro lo strappo con Eliana Michelazzo

Pamela Prati torna protagonista da Barbara D’Urso visto che anche questa sera, nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso si affronterà quello che oramai non è solo il caso di gossip di questa primavera ma una vera e propria spy story che purtroppo sta anche assumendo contorni un po’ torbidi, tra carte bollate, presunte aggressioni e legami che si vanno dissolvendo. Proprio come quello della 60enne e chiacchieratissima showgirl con la celebre agente dei VIP Eliana Michelazzo che, di recente ha chiuso qualsiasi rapporto di collaborazione con la Prati oltre che con la sua socia, Pamela Perricciolo: infatti la Michelazzo, stando all’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, è stata in Questura a Ponte Milvio, a Roma, nella mattina del 21 maggio dato che era “persona informata sui fatti” in merito alla presunta aggressione con l’acido subita proprio dalla Prati. Inoltre l’ex manager della Prati avrebbe pure voluto partecipare al Grande Fratello ma il suo ingresso nella casa, dove avrebbe esposto le sue verità, è stato stoppato all’ultimo pare da Piersilvio Berlusconi in persona. Intanto nuove rivelazioni potrebbero arrivare dalla puntatina che ieri, secondo una indiscrezione di Dagospia, la Prati avrebbe fatto nello studio della sua legale, Irene Della Rocca, per raccontare “la sua verità” su tutta la vicenda.

PAMELA PRATI: IL RETROSCENA SULLA PRESUNTA AGGRESSIONE

A proposito della suddetta aggressione, ora a scagliarsi contro Pamela Prati in merito alla deriva che sta prendendo il Caltagirone-gate c’è anche Gabriele Parpiglia, uno dei più noti giornalisti di gossip. Il diretto interessato, commentando il modo in cui questa vicenda sta scadendo nel passare dai toni rosa a quelli della cronaca nera, ha rivelato che nella denuncia presentata dalla showgirl per il presunto attacco con l’acido sia stato citato addirittura lo stesso Mark Caltagirone. Che, tuttavia, potrebbe essere una persona inesistente e renderebbe la denuncia addirittura surreale tanto che lo stessi Parpiglia ha invitato gli altri giornalisti italiani che si stanno occupando di questa sorta di farsa a verificare la veridicità di ciò che dice dal momento che si potrebbero profilare nuovi profili di reato a carico della starlette che un tempo spopolava sul palcoscenico del Bagaglino su Canale 5.

LA RIVELAZIONE DI FEDERICA PANICUCCI SU PAMELA PRATI E IL SUO MATRIMONIO

Intanto, Pamela Prati ha di suo già delle gatte da pelare dal momento che gli ultimi giorni, per via dell’affaire-Mark Caltagirone, sono stati particolarmente infuocati tra la comparsa di nuovi profili fake legati all’imprenditore misterioso e soprattutto in merito all’annullamento delle tanto strombazzate nozze con la showgirl. A rendere ancora più esplosivo il mix ci ha pensato Federica Panicucci che, di recente, a Mattino 5 ha mostrato come la raccomandata che la D’Urso avrebbe detto di aver inviato a Caltagirone non è affatto vera, mostrando ai telespettatori e agli ospiti in studio le buste vere che Mediaset usa per le comunicazioni e che avrebbero appunto il marchio RTI e, soprattutto, sarebbero pre-intestate. In tutto ciò la Prati sembra quasi voler contribuire ad aumentare la confusione e per questo motivo la sua ospitata questa sera a Live Non è la d’Urso potrebbe essere risolutiva per risolvere il mistero alla presenza di Mister X in persona, la stessa di cui è stata rivelata solo la voce durante una telefonata in diretta a Barbara D’Urso.



