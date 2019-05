Pamela Prati, lite con Eliana Michelazzo/ Tensione in aeroporto dopo Verissimo

Pamela Prati, lite con l’agente Eliana Michelazzo in aeroporto: tensione dopo la registrazione di Verissimo a Linate. Un’indiscrezione bomba rilanciata dall’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che su Twitter ha confidato: «Mamma e moglie (Pamela Prati, ndr), aeroporto Linate di fuoco fra Pamela Prati e la sua agente (Eliana Michelazzo, ndr). Fidatevi». Un alterco avvenuto prima della partenza: sia la Prati che la Michelazzo abitano e vivono a Roma ed entrambe hanno viaggiato a bordo di un aereo Alitalia, come confermato del resto su Instagram dall’agente dell’ex star del Bagaglino. Non sono note le cause del litigio, ma il clima è rovente dopo i fatti degli ultimi giorni: il matrimonio annullato con Mark Caltagirone e lo scontro con Silvia Toffanin a Verissimo i due esempi cardine.

PAMELA PRATI, LITE CON L’AGENTE ELIANA MICHELAZZO

Gabriele Parpiglia non era fisicamente presente all’aeroporto di Linate nel momento in cui è nata la discussione tra Pamela Prati e l’agente Eliana Michelazzo, ma ha raccontato di aver ricevuto l’indiscrezione ed ha annunciato a grandi linee quanto accaduto. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: un alterco dovuto all’intervista rilasciata a Verissimo o per quanto sostenuto dalla showgirl? Ad ora non se ne sa granchè, ciò che è sicuro è che la Prati sta vivendo un grande momento di esposizione mediatica e di disagio personale: la stessa artista sarebbe stata minacciata con l’acido, come confidato dal direttore del settimanale nuovo Riccardo Signoretti. Anche in questo caso, non si sa molto di più ulle dinamiche del fatto: non ci resta che aspettare e attendere nuove novelle su uno dei casi dell’anno…

