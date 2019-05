Pamela Prati Mark Caltagirone, matrimonio oggi?/ Annullato, non si sposano perchè…

PALEMA PRATI, MARK CALTAGIRONE: IL MATRIMONIO ERA PREVISTO OGGI 8 MAGGIO

Continua a tenere banco il caso del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. I due avrebbero dovuto sposarsi oggi, 8 maggio, ma le nozze sono state posticipate a data da destinarsi, o per alcuni, definitivamente annullate. Cosa è successo? Roberto D’Agostino, noto giornalista di gossip nonché colui che per la prima volta ha gettato i riflettori su questo matrimonio sospetto, intervistato dai microfoni del programma Rai, Storie Italiane, ha ammesso: «Tutto è nato da un’indiscrezione che il matrimonio di Pamela Prati fosse una bufala. Articolo dopo articolo, incrociando i vari social, abbiamo scoperto che l’agenzia di Perricciolo e Michelazzo aveva messo in piedi una sorta di sistema ad hoc, fornendo alle varie trasmissioni la “ciccia” per costruire il matrimonio, incassando nel contempo i compensi delle ospitate». D’Agostino parla di matrimonio bufala: «Mark non esiste – prosegue – come non esistono gli altri protagonisti di questa storia. Tutti nomi altisonanti, Caltagirone, imprenditore romano, Coppi, famoso penalista e magistrato antimafia…». D’Agostino non capisce perché nessuno si sia fino ad ora mosso per vie legali: «Nessuno ha fatto una denuncia, nessuno è andato dalle autorità a dire di essere stato truffato, dicono di avere avuto paura, ma paura di cosa? Quali erano le eventuali minacce di queste signorine?». Pamela Prati è una vittima? Chiede quindi la giornalista di Storie Italiane a D’Agostino: «E’ una vittima nella misura in cui è stata costretta dagli eventi a farsi accudire da questa agenzia, non sappiamo i particolari, non possiamo credere che la Prati creda ancora alla befana. Possiamo però credere che ci sia stato qualcosa che abbia costretto a far finire la Prati in questo gioco più grande di lei». D’Agostino torna quindi sulle due agenti che secondo lo stesso avrebbero architettato il tutto: «Sicuramente bisogna dire che queste due agenti hanno fantasia, sono riuscite a creare delle situazioni non facili, sono veramente dei geni». Il noto giornalista paragona l’intera vicenda ad una favola: «La gente quando accende la televisione vuole la favola, alle trasmissioni fa comodo avere la storia di una soubrette con una lunga carriera, che ha trovato un ricco imprenditore con due figli in affido, pronti a volare Miami. Loro hanno capito quello che il pubblico voleva, guadagnando anche un sacco di soldi, questa è la grande truffa del gossip». Ma Mark, alla fine, dove si trova? «Nella fantasia e nella testa delle due ragazze – replica D’Agostino – sta lì. A furia di ripetere questa storia, alla fine uno ci crede davvero». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LE CAUSE DELL’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO TRA PALEMA PRATI, MARK CALTAGIRONE

Non ci sarà una marcia nuziale oggi in Umbria, almeno non per Mark Caltagirone e Pamela Prati che proprio oggi, 8 maggio, avrebbero dovuto sposarsi. A quanto pare così non sarà e tutti i pettegolezzi dei giorni scorsi si sono trasformati in un no. La showgirl sarda ha deciso di annullare le nozze con Mark Caltagirone proprio per via del fango che l’ha travolta in queste settimane, lo stesso che l’ha ridotta a letto, quasi in preda alla depressione e ad un enorme calo di chili, almeno secondo quanto hanno rivelato le sue stesse manager e, in particolare, l’ormai famosa Eliana Michelazzo. Pamela Prati è stata a Verissimo un paio di settimane fa per confermare le sue nozze ma a quanto pare il matrimonio oggi non ci sarà. Gabriele Parpiglia per Chi ha provato a mettere insieme i pezzi di quello che definisce un matrimonio “fantasma” tanto misterioso che sembra che addirittura Mark Caltagirone sembra essere un uomo inventato.

IL MATRIMONIO MISTERIOSO

Le nozze sono state organizzate dalla stessa Pamela Prati, direttrice dell’agenzia Aicos Management, insieme a quelle che sono le sue socie Eliana Michelazzo (spesso in tv soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso) e Pamela Perricciolo. In un primo momento si è parlato di nozze in Umbria o nelle Marche, ma alla fine sembra che la località scelta fosse Villa Pazzi al Parugiano in provincia di Prato con tanto di persone chiamate ad organizzare l’evento a cominciare dalla wedding planner Consuelo Di Figlia passando dallo stilista Andrea Guarnieri per l’abito e finendo all’allestimento floreale affidato ad Elena Mazzetti. Poi tutto è andato a pezzi. I pettegolezzi e l’interesse mediatico su questo matrimonio presumibilmente finto ha spinto i proprietari della struttura (che poi hanno smentito) a ridare indietro l’assegno e disdire l’evento per via della pubblicità negativa mentre la stessa sposa avrebbe fatto avere a Mediaset un certificato medico visto che Verissimo aveva l’esclusiva del presunto matrimonio.

LE PAROLE DELLA PROPRIETARIA DI VILLA PAZZI

Il settimanale Chi ha messo insieme le testimonianze di tutte le persone chiamate ad organizzare l’evento e il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone e sono venute a galla novità interessanti. In particolare, Marzia Rosati, proprietaria della location Villa Pazzi al Parugiano ha rivelato: “Quando ci siamo incontrati, chi parlava era sempre la sua agente, che poi ho riconosciuto guardando la tv: Eliana Michelazzo. È stata lei a chiedermi di recintare la struttura perché Pamela aveva fretta di sposarsi e ci sarebbero state le telecamere. Io invece rispondevo: ma quanti ospiti sarete? Quante stanze vi servono? Insomma, chiedevo banalmente che cosa servisse per il matrimonio ma le risposte erano vaghe“. Sempre secondo la signora le due alla fine avevano prenotato solo tre stanze, non avevano intenzione di visionare il posto e avevano solo fretta di concludere. Tutto sembrava strano “Fino a quando a mia figlia è stato comunicato, sabato 4 maggio, che le nozze erano state rinviate”.



