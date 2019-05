Pamela Prati: “mi hanno minacciata con l’acido”/ Colpa di Mark Caltagirone?

Pamela Prati sarebbe stata minacciata con l’acido anche se non si sa da chi e perchè. Emergono, infatti, nuovi dettagli sul matrimonio annullato di Pamela Prati. Come è noto, la showgirl, mercoledì 8 maggio, avrebbe dovuto sposare il fidanzato Mark Caltagirone, come aveva annunciato personalmente ai microfoni di Verissimo. Pochi giorni fa, però, la sua agente Pamela Perricciolo, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, ha annunciato la decisione della showgirl di rinviare le nozze. “Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”, ha spiegato la manager. Pamela Prati, dunque, starebbe affrontando un periodo difficile anche se ha scelto di partecipare alla registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 11 maggio nel corso della quale racconterà tutta la sua verità.

PAMELA PRATI MINACCIATA CON L’ACIDO: LA VERITA’ A VERISSIMO?

Dopo la lite in diretta con Silvia Toffanin che avrebbe affrontato a muso duro Pamela Prati accusandola di aver preso in giro tutti, la showgirl sarda, nel corso della registrazione della nuova puntata della trasmissione di canale 5, avrebbe rivelato di essere stata minacciata con l’acido. Ad anticipare la clamorosa notizia è Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo ha lanciato lo scoop sul proprio profilo Faceboo promettendo di svelare nuovi dettagli sulla vicenda prima della messa in onda della puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. “Pamela Prati shock: “mi hanno minacciata conl ‘acido. La rivelazione a Verissimo in onda sabato. Altri dettagli in mattinata In un post da non perdere”, ha scritto il direttore di Nuovo. Domani, dunque, tutta la verità sul matrimonio rinviato di Pamela Prati e Mark Caltagirone verrà a galla?





© RIPRODUZIONE RISERVATA