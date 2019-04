Pamela Prati, nozze con Mark Caltagirone/ Signorini “anch’io come lei”. L’avvocato…

La data del matrimonio di Pamela Prati si avvicina. La showgirl sposerà Marco Caltagirone l’8 maggio con una cerimonia religiosa che sarà ripresa dalle telecamere di Verissimo che ha ottenuto l’esclusiva. Nonostante la data sia stata annunciata, continuano i rumors sulle nozze di Pamela Prati e Marco Caltagirone. L’utimo ad aggiungere un capitolo alla storia è Alfonso Signorini che, ospite del Maurizio Costanzo Show, nella puntata in onda giovedì 2 maggio, in seconda serata su canale 5, ha dichiarato di essere stato imbrogliato da Donna Pamela che, a quanto pare, oggi sarebbe la manager di Pamela Prati. “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi – spiega Signorini al ‘Maurizio Costanzo Show’ – Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati (Pamela Perricciolo, ndr). Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.

PAMELA PRATI E LE NOZZE CON MARK CALTAGIRONE: PARLA L’AVVOCATO TAORMINA

Ai microfoni di Verissimo, Pamela Prati aveva annunciato azioni legali per difendere la propria storia d’amore. Un annuncio che oggi trova conferma nelle dichiarazioni che l’avvocato Taormina a cui la Prati si è affidata ha rilasciato ai microfoni di Novella 2000. “Intravedo due filoni: uno penale e uno civilistico, più inerente alla mera tutela della privacy. In questi giorni partiranno azioni legali“ – ha spiegato l’avvocato Taormina che ha poi aggiunto – “Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy, altre in cui si rientra nella mera violazione della privacy, per cui ci possono essere azioni civili che puntano al risarcimento, azioni davanti al Garante della Privacy per chiedere l’interdizione di certi comportamenti. Possono essere fatte tante cose, vedremo…”. Alla domanda se abbia mai visto Marco Caltagirone, infine, l’avvocato Taormina ha risposto così: “Conosco Pamela Prati da trent’anni perché ero un affezionato del Bagaglino e amico del regista Pier Francesco Pingitore. Certo che Pamela è rimasta bella, anzi forse è più bella di prima, nonostante l’età sia trascorsa per tutti. È una donna interessante…”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA