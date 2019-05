Pamela Prati plagiata da Pamela Perricciolo?/ L’agente: “Volete dirlo per forza ma..”

Come uscire da questo imbuto che continua a stringersi senza lasciare scampo alla bella Pamela Prati? Ormai sono due le soluzioni che si profilano e una di queste riguarda proprio Pamela Perricciolo per tutti Donna Pamela, ma di cosa si tratta? La showgirl può ammettere di aver mentito per mettere insieme un po’ di soldi e pagare i suoi presunti debiti (casa pignorata compresa) o, alla fine, può mostrarsi come la vittima di tutto dando la colpa proprio a Pamela Perricciolo o alla sua altra “amica” e manager ovvero Eliana Michelazzo. Alla luce del fatto che proprio quest’ultima la accompagna spesso in tv addirittura prendendo le distanze da Donna Pamela (come è successo a Live Non è la d’Urso mercoledì scorso), lascia pensare che tutto potrebbe travolgere proprio la Perricciolo. In molti sono convinti che ci sia lei dietro tutto questo (per alcune rivelazioni che riguardano il suo passato da agente) e che proprio lei abbia plagiato Pamela Prati.

PAMELA PERRICCIOLO RISPONDE ALLE ACCUSE SUL PRATIGATE

Alle accuse che tutti le stanno rivolgendo in queste ore ci ha pensato proprio Pamela Perricciolo che ha usato le storie di Instagram per dire la sua e rilanciando: “La cosa assurda è che si continua a dire che una donna come Pamela sia stata plagiata da me…quando lei continua a dire e secondo me anche ad agire nel modo che ha sempre fatto nella sua vita… se poi volete per forza dire che è plagiata…è altro discorso“. Questo è il post che dovrebbe convincere tutti del contrario ma non sembra poi così convincente. Nei giorni scorsi anche Georgette Polizzi, che ha voltato le spalle alle sue agenti, aveva raccontato di aver incontrato Donna Pamela a Roma e che proprio lei le aveva mostrato una foto (o presunta) di Mark Caltagirone ma che non mostrava la stessa persona di quella vista sul telefono di Eliana Michelazzo. Chi sta mentendo e, alla fine, addosso a chi ricadrà la colpa di tutto?

