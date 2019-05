Pamela Prati plagiata dalle agenti?/ Parte la denuncia contro Mark Caltagirone, e…

Non cala il sipario sul caso di Pamela Prati. Sul matrimonio annullato con Mark Caltagirone continuano a circolare indiscrezioni e c’è chi continua a puntare il dito contro le sue agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che, secondo qualcuno, l’avrebbero plagiata. Pamela Prati non ci sta e in una story su Instagram parla chiaro: “diffido chiunque dal dire che sono stata plagiata“. Pamela Perricciolo ha già duramente replicato a tale accusa, ma insieme alla Michelazzo continua a ricevere critiche e offese sui socia. Stanche di essere considerate le artefici di un copione, sui social, si difendono. Eliana, in particolare, su Instagram Stories ha condiviso una storia della collega Pamela Perricciolo che ha scritto: “adesso anche se fa freddo è colpa di Eliana Micheazzo. Mi sembra si stia un tantino esagerando“. Sia Eliana Michelazzo che la Perricciolo sono stanche del caso mediatico che le ha travolte. Pamela Prati, da parte sua, non ha più voglia di rispondere in tv come ha ribadito a Non è la D’Urso.

PAMELA PRATI HA DENUNCIATO MARCK CALTAGIRONE?

Pamela Prati potrebbe aver fatto partire una denuncia contro Marck Caltagirone, il profilo fake che nei giorni scorsi ha diffuso la notizia della fine del fidanzamento e che ha pubblicato anche una foto di Eliana Michelazzo al punto da aver fatto pensare che ci sia proprio la Michelazzo dietro il profio fake di Caltagirone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha così sbottato su Instagram chiedendo un po’ di rispetto. Una storia, quella di Pamela Prati e Mark Caltagirone che si arricchisce di nuovi particolari. Del caso Prati-Caltagirone tornerà ad occuparsi anche Barbara D’Urso? Non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Nel frattempo, secondo il portale Bitchyf, Pamela Prati potrebbe aver fatto partire la denuncia contro il profilo fake di Caltagirone.

