Pamela Prati sta male prima delle nozze/ “Problemi cardiaci, un gioco al massacro”

La nuova puntata di Live – Non è la d’Urso parte con una notizia inaspettata su Pamela Prati. La sua agente Eliana Michelazzo di fronte alla domanda della conduttrice della d’Urso “Come sta Pamela?”, svela che le sue condizioni di salute non sono al top. “Non benissmo – esordisce la Michelazzo – Un po’ di problemi cardiaci, ha il battito accelerato. Stanno facendo il gioco al massacro su di lei”. Una notizia alquanto inaspettata che allarma gli ospiti presenti in studio e la stessa Barbara d’Urso. La stessa conduttrice ammette: “Si sente sotto pressione, è normale che abbia l’aritmia!” Non tutti però credono che le parole di Eliana rispecchino in tutto e per tutto la verità, ecco perché in studio si scatenano ancora una volta accuse e polemiche.

PROBLEMI DI SALUTE PER PAMELA PRATI: SLITTANO LE NOZZE?

A Live non è la d’Urso ci si chiede allora se sia il malore di Pamela Prati ad aver causato lo slittamento delle nozze. È infatti proprio delle ultimissime ore la notizia che vorrebbe le nozze tra la Prati e Mark Caltagirone posticipate. Eppure in studio, è proprio l’agente della showgirl, Eliana Michelazzo, a smentire la notizia. “Ma chi l’ha detto? Non è vero niente!” ammette. “Lei sta male a prescindere, è sotto pressione” aggiunge poi la manager, smentendo la notizia delle nozze slittate per i problemi di salute della Prati. Parole che non fanno che alimentare le critiche in studio, visto che ci si chiede come, di fronte anche a questi problemi di salute della Prati, il suo compagno e futuro marito non si esponga e dica la sua.

