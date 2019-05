Paola Caruso/ Con le mamme Imma e Wanda: “Mi sento frastornata”, e sull’ex Francesco…

Paola Caruso tra le pagine di Diva e Donna, si è lasciata fotografare in compagnia delle sue due mamme e del figlio. La storia è cominciata quando Vanessa, la figlia di Imma, ha scritto una lettera a Barbara d’Urso dopo avere sentito la storia dell’ex Bonas raccontata in TV. La bionda ha rivelato di avere scoperto di essere stata adottata quando aveva 13 anni, nel periodo più complicato dell’adolescenza. Litigando con una amica, ha scoperto la verità, credendole immediatamente: “era una cosa che sentivo dentro”, rivela. Poi la Caruso chiedendo conferma ai suoi genitori adottivi, ha scoperto la verità. “Li ho sempre amati da morire, ma ho iniziato a chiedermi perché avevo questa faccia, da dove venissi… Ho sofferto, ma poi ho metabolizzato la cosa e per me era un capitolo chiuso. Che adesso si è riaperto: mi devo ancora riprendere, e come vedere un film in TV”. Dopo avere ritrovato la sua mamma biologica, si è resa conto anche del legame particolare: “Ora che sono mamma e capisco che un cuore di mamma certe cose le sente, come diceva Imma”.

Paola Caruso ritrova la mamma e due fratelli: “E’ strano…”

Ovviamente, dopo avere scoperto della possibilità di conoscere la sua vera mamma, Paola Caruso aveva avvertito Wanda: “Sì, e da figlia avevo paura di farla soffrire, mio padre è morto e lei ha solo me. Mi ha cresciuto e la amo. D’altro canto, non posso incolpare Imma perché lei non mi ha abbandonato. Mi sento frastornata, ma sono anche contenta perché sto mettendo a posto tutti i tasselli della mia vita e col tempo troverò un equilibrio”. Oltre ad avere una mamma, la Caruso ha anche due fratelli: Vanessa e Luigi, figli di Imma. “È strano, io sono sempre stata un lupo solitario”, spiega la showgirl. Cosa si aspetta adesso dal futuro? “Per un anno faccio solo la mamma di Michelino, la gioia della mia vita, e lavoro come influencer. Ma so che troverò un uomo che amerà me e mio figlio”. E sull’ex Francesco Caserta? “Non voglio sentirlo nominare quell’uomo. Mai una chiamata per sapere come sta suo figlio. Non lo ha riconosciuto e non voglio che lo faccia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA