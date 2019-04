Paola Di Benedetto, tatuaggio choc/ Video, l’agente disperata: “Cosa stai facendo?”

L’amore fa fare pazzie. Lo sa bene Paola Di Benedetto che, proprio nelle ultime ore, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra di aver fatto una follia per amore. L’ex Madre Natura ha deciso di tatuarsi sul braccio “Fede“, che altro non è che il nome del suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Un gesto importante e indelebile, simbolo di un amore solido e al contempo giovane. Un gesto che sta però scatenando anche molte critiche da parte di coloro che lo trovano assolutamente folle. “Pazzia fatta” scrive intanto una felicissima Paola Di Benedetto, mentre centinaia di fan commentano non positivamente. Tra i più allarmati da questo gesto c’è però la sua agente, Paola Benegas, che commenta “Cosa stai facendo????!!!”, palesando di non essere proprio d’accordo con questa pazzia d’amore.

FOLLE GESTO D’AMORE DI PAOLA DI BENEDETTO

Una pazzia della quale, però, Paola Di Benedetto non si pente assolutamente. Solo qualche tempo fa, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi confermava che con Fede va oggi tutto per il meglio. “La vita privata va molto bene. – ha dichiarato a Gossip.it, per poi ammettere che con Ferico Rossi – Abbiamo avuto un litigio passeggero, siamo tutti e due molto giovani e le cavolate capitano ad entrambi, però tutto a posto! Il trucco è parlare ragazzi! Lui è molto divertente, probabilmente io con lui rido come non ho mai riso con nessun altro, di pancia e di cuore!”. E chissà qual è stata la reazione del cantante di Benji e Fede di fronte a questo pazzo gesto d’amore…

Visualizza questo post su Instagram Pazzia fatta ✔️♥️ Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb) in data: Apr 24, 2019 at 5:08 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA