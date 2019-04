Paola Ferrari/ Gli attacchi a Diletta Leotta: “Non è un esempio per mia figlia”

Le critiche di Paola Ferrari contro la Leotta

La querelle tra Paola Ferrari e Diletta Leotta si avvia alle battute finali: dopo una serie di dichiarazioni al vetriolo, oggi pomeriggio sarà proprio la Leotta a mettere un punto su tutta questa la vicenda. Come già vi abbiamo anticipato, nel nuovo appuntamento di Verissimo, la conduttrice di Dazn replicherà alle parole avvelenate della sua collega, chiarendo che “se le critiche sono costruttive le accolgo. Se sono banali, non mi toccano per niente”. La Leotta, però, non si lascerà sfuggire l’occasione di lanciare un’ulteriore stoccata e, chiarendo che mai si sarebbe aspettata dalla sua collega delle affermazioni sul suo aspetto fisico, ammetterà che avrebbe preferito ricevere “suggerimenti e consigli”. Dopo le dichiarazioni rilasciate da diletta Leotta nel salotto di Silvia Toffanin, Paola Ferrari resterà con le mani in mano?

Botta e risposta: tutti i precedenti tra Paola Ferrari e Diletta Leotta

Non è la prima volta che tra le due giornaliste sportive scoppia la polemica. In passato, ad accendere la miccia è stata proprio Paola Ferrari, che, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha in un primo momento dichiarato di non aver “niente da dire su Diletta Leotta”. “È una bellissima ragazza – ha aggiunto poi la giornalista – ed è anche molto brava”. Tuttavia, la Ferrari non ha potuto fare a meno di bacchettare la collega di Dazn per quei presunti ritocchini e non ha nascosto che a suo parere potrebbero aver contribuito al suo successo repentino. “Ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B”, ha spiegato la giornalista Rai. “Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà”. La querelle si è conclusa solo in seguito all’intervento di Striscia la Notizia, che ha in occasione della consegna di un Tapiro D’Oro ha raccolto le dichiarazioni di Diletta Leotta.

Paola Ferrari: “Le cose si vedono”

Negando di aver ritoccato seno e lato B, Diletta Leotta ha risposto alle dichiarazioni della sua collega facendo ricorso a tutta la sua diplomazia: “Francamente non seguo molto Paola Ferrari, ma sono contenta che lei mi segua tanto e parli spesso di me. Mi fa piacere e la ringrazio”. Ma la tregua è durata solo qualche giorno, fino a quando la Ferrari, nel tentativo di chiarire a Italia sì il suo punto di vista sulla sua “contrarietà alla chirurgia estetica di un certo tipo per le ragazze molto giovani”, ha aggiunto che “anche io posso dire che durante il giorno mi occupo di scissione dell’atomo, le cose si vedono… Nessuno critica niente – ha concluso poi la giornalista – Io ho detto che una persona così artefatta non può essere un esempio per mia figlia, poi si può fare quello che si vuole”. La querelle si riaccenderà oggi pomeriggio a Verissimo con le nuove dichiarazioni di Diletta Leotta. Quale sarà la replica della giornalista Rai?



