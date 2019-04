Paola Frizziero si è sposata/ Uomini e Donne, foto: l’ex tronista ha detto sì

Nuova vita per Paola Frizziero che si è sposata a Napoli dando inizio ad una bellissima favola d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne è uno dei volti più conosciuti e amati dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi che, ancora oggi, ricorda con un sorriso la sua avventura, prima come corteggiatrice e poi come tronista, nonostante siano passati moti anni. In tutto questo tempo, la vita di Paola è decisamente cambiata. Dopo essersi allontanata dalla teevisione, infatti, la Frizziero è diventata insegnante e maestra di catechismo e, soprattutto, ha incontrato l’amore vero che l’ha condotta all’atare. In un post pubblicato sui social quache tempo fa, Paola scriveva: “rispettate la mia privacy, il passato è passato, nel bene e nel male. Ora sono un’altra Paola. Tutta un’altra Paola. Abbi fede in ciò che fai”.La nuova Paola ha così pronunciato il fatidico sì davanti a parenti e amici coronando il suo sogno d’amore.

Paola Frizziero si è sposata: l’ex tronista di Uomini e Donne felice accanto al marito

Del marito di Paola Frizziero non si sa praticamente nulla. Le foto e i video del matrimonio che è stato celebrato a Napoli, con le foto scattate su lungomare della città pertenopea e il ricevimento che si è svolto in un’elegante villa, sono state diffuse sui social dai fans dela coppia e dagli amici e parenti che hanno condiviso con loro la felicità del giorno più bello della loro vita. Dopo aver vissuto una storia d’amore pubblica con Salvatore Angelucci, ex anche di Karina Cascella, e aver cercato l’amore tornando a Uomini e Donne come tronista ricevendo, però, il no di Carmine Fummo, Paola ha trovato il suo principe azzurro nell’uomo che, oggi, è diventato suo marito.





