PAOLO BONOLIS/ Aperta inchiesta dopo l’incidente dei rulli (Ciao Darwin 8)

Paolo Bonolis nei guai. Il conduttore di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate potrebbe essere costretto alla chiusura anticipata del programma di successo per una serie di eventi negativi successi durante le precedenti puntate. E’ notizia delle ultime ore che un concorrente di Ciao Darwin 8 potrebbe rischiare di restare tetraplegico a causa del Genodrome, il gioco dei rulli. Durante l’ultima puntata del varietà di Canale 5 Gabriele Marchetti, 54enne romano, è stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Umberto I di Roma. Il cugino Stefano Ambrosetti al Messaggero ha raccontato quanto successo: “Mi hanno chiamato perché avevano il mio contatto, e mi hanno chiesto il numero di telefono di sua moglie per dirgli che cosa era caduto“. Il concorrente, infatti, è stato dapprima portato presso il Sandro Pertini di Roma e successivamente trasferito d’urgenza al Politecnico per sottoporsi ad un intervento urgente

Ciao Darwin 8 di Paolo Bonolis rischia la chiusura?

“Secondo i medici – ha raccontato al Messaggero il cugino del concorrente – ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche“. Dopo l’incidente i familiari di Gabriele Marchetti hanno presentato un esposto in procura: il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha infatti aperto un fascicolo per lesioni colpose. Nei giorni scorsi è montata la polemica sul web dopo le dichiarazioni di alcuni concorrenti: “Gabriele non si muoveva, ci hanno chiesto di non parlare con gli altri concorrenti al fine di non spaventarli. Mi sento molto in colpa di non aver avvisato gli altri“, ha detto la concorrente Emanuela Fan in una intervista a Fanpage.it.

Paolo Bonolis accusato dagli animalisti

Le polemiche per Paolo Bonolis non finiscono. Oltre al grave incidente di uno dei concorrenti di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il conduttore televisivo è stato accusato anche dagli animalisti. L’accusa è “maltrattamento di animali” avvenuto proprio durante una delle puntate dello show di Canale 5. Nella puntata che ha visto scontrarsi Giuliette contro le Messaline, la prova coraggio ha visto i concorrenti entrare in una teca con iguane. Il Nucleo Operativo Tutale Animale ha presentato presso la Questura di Trapani un’accusa di maltrattamento di animali ai danni di Paolo Bonolis in quanto gli animali non andavano messi in gabbia. Una pesante accusa che potrebbe davvero andare a peggiorare la già critica situazione di Bonolis e del suo programma!