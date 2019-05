Paolo Bonolis in lutto/ Sonia Bruganelli: “Ci sono per te”, ma lo spettacolo continua

Sono ore di lutto queste per Paolo Bonolis che ieri non solo ha dovuto iniziare la trasmissione chiarendo le polemiche dei giorni scorsi relative all’incidente dei famosi rulli, ma ha dovuto fare i conti con una perdita importante. Al momento non si capisce ancora bene di chi si tratti ma dagli ultimi rumors sembra che lui e la moglie Sonia Bruganelli abbiano dovuto dire addio al nonno. Non ci sono altri dettagli e nemmeno il conduttore ha spiegato le cose sui social lasciando ad un comunicato il compito di far venire a galla la verità. Proprio questa sera il conduttore doveva essere presente al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani ma la partecipazione è stata annullata per un improvviso lutto familiare che ha colpito il conduttore televisivo e la moglie.

LE DEDICHE DI SONIA BRUGANELLI AL MARITO PAOLO BONOLIS

La stessa Sonia Bruganelli poi sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l’immagine di una rosa rossa scrivendo: «Se si potesse non morire…». Questo non ha fermato lo spettacolo che, come la stessa produttrice ha poi scritto, deve andare avanti nonostante tutto e tutti ma in serata la Bruganelli è tornata sempre sui social per un altro momento dolce e molto drammatico visto che ha pensato bene di postare una foto di un abbraccio con Paolo Bonolis scrivendo: “Ogni storia d’amore dovrebbe essere un abbraccio caldo che significa ‘ci sono per te’ a prescindere dal punto in cui si trova il rapporto stesso. ‘Sono qui per te’ la frase d’amore più bella”. Dal canto suo, invece, il conduttore continua a rimanere in silenzio riguardo a questo grande dolore di cui, magari, parlerà un giorno. Fino ad allora, sentite condoglianze alla famiglia.

Ecco il post di Sonia Bruganelli pubblicato su Instagram a tarda notte:





