Paolo Calabresi Marconi, compagno Alessia Marcuzzi/ “È l’amore della maturità”

Paolo Calabresi Marconi è il compagno di Alessia Marcuzzi, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin. La Marcuzzi in studio è pronta a raccontarsi tra vita privata e lavorativa e dalle anticipazioni che circolano nel web ci sarà una secca replica alle accuse della collega Simona Ventura. “Non si parla male dei colleghi. E’ una cosa che trovo poco elegante. C’è bisogno di solidarietà tra colleghe” ha detto la Marcuzzi, che quest’anno è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per un’edizione poco brillante de L’Isola Dei Famosi. Per fortuna la vita privata va a gonfie vele: la conduttrice è follemente innamorata di Paolo Calabresi Marconi con cui è volata a Londra in compagnia dei figli Simone e Mia per un’occasione speciale: il 48esimo compleanno di Paolo Calabresi Marconi!

Paolo Calabresi Marconi la dedica della moglie Alessia Marcuzzi

Eleganti e felici. Appaiono così Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi a Londra in occasione del 48esimo compleanno del produttore televisivo sposato in gran segreto lontano dai riflettori dello spettacolo. “Auguri my beautiful one, #loveu” ha scritto la conduttrice per augurargli buon compleanno su Instagram. Auguri che hanno coinvolto anche tanti amici, tra cui Wilma Faissol, compagna di Francesco Facchinetti, che commentato “Auguri Paoletttoooo che sarebbe di noi senza te” e tanti altri. Non è la prima volta che Alessia utilizza i social per fare una dedica d’amore al compagno. Un pò di tempo fa, infatti, la conduttrice aveva postato un’immagine del cartone animato Snoopy accompagnata a questa didascalia: “Ti amo. – Come sai che è amore? -Perché quando penso a te mi manca il respiro. – Quella è asma. – Allora ti asmo. Voce del verbo asmare”. Le cose tra i due procedono alla grande.

Paolo Calabresi “è l’amore della maturità”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi è più innamorata che mai del suo Paolo Calabresi Marconi. Durante una recente intervista, infanti, parlando dell’amore nato con il produttore televisivo ha detto: “è l’amore della maturità, della consapevolezza”. Al momento la coppia ha deciso di non allargare la famiglia; del resto Alessia Marcuzzi ha già due figli: Tommaso nato dalla storia con Simone Inzaghi e la piccola Mia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. “Stiamo bene così, siamo sereni. Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare” ha confessato la Marcuzzi durante l’intervista rilascia a Maurizio Costanzo. Una cosa è certa Paolo per la Pinella è “la meraviglia del mondo”, un uomo capace di starle accanto e capirla al volo. “Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano” ha confessato al Maurizio Costanzo Show.



