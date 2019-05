Paolo Ruffini/ “Aria di crisi con Diana Del Bufalo”: si riavvicina alla ex? (Tv Talk)

Paolo Ruffini è oggi uno degli ospiti che animeranno il salotto di Tv Talk, lo storico show magazine targato Rai di Massimo Bernardini che “raccoglie” il meglio (e il peggio) di quello che è accaduto nel corso dell’ultima settimana nel mondo della televisione, parlandone direttamente con i protagonisti del piccolo schermo. E questo sabato sarà la volta del 40enne comico e conduttore televisivo originario di Livorno che, sulle reti Mediaset, si avvia a concludere una nuova stagione all’insegna degli ottimi ascolti di “Colorado”: infatti, l’ultima puntata di Colorado 20 andrà in onda il prossimo martedì 14 maggio e, in attesa di scoprire quali saranno le sorprese in programma per l’appuntamento conclusivo della stagione televisiva, lo stesso Ruffini si è accomiatato dai telespettatori durante la penultima puntata con questa dedica su Twitter: “Tu stai cercando la felicità, ma non credere che la felicità non stia cercando te”.

ARIA DI CRISI CON DIANA DEL BUFALO?

Tuttavia, nell’ultimo periodo pare che vi sia qualche scossone nella vita privata di Paolo Ruffini: difficile che il 40enne attore comico e regista ne parli nell’odierno appuntamento di Tv Talk ma, stando a quanto rivelato da alcuni siti di gossip e in particolare da un articolo apparso sul magazine rosa “Oggi”, vi sarebbe maretta con la collega Diana Del Bufalo e che, nel recente passato, avrebbe mostrato una certa gelosia per la sua “compagna di viaggio” in televisione, Belen Rodriguez. Secondo le indiscrezioni nel loro rapporto si sarebbe rotto qualcosa, dato che nell’ultimo periodo la Del Bufalo avrebbe viaggiato con degli amici, stando lontana dal suo Paolo che, a sua volta, secondo qualcuno avrebbe curiosamente riallacciato i rapporti con la sua ex, Claudia Campolongo. Secondo le malelingue si tratterebbe di due segnali di una crisi ora esplosa ma è anche vero che i due in passato avevano vissuto momenti ancora più difficili (l’infatuazione della Del Bufalo per un altro uomo), riuscendo comunque a tornare assieme.

LA “MANINA MORTA” CON DILETTA LEOTTA

Intanto di recente Paolo Ruffini è stato protagonista di un curioso episodio di inedita “manina morta” con l’affascinante Diletta Leotta in una Storia apparsa sui loro profili Instagram. Negli studi di Radio 105 dove la bionda giornalista sportiva conduce un programma quotidiano, il comico toscano l’ha presa di mira e lo sketch è finito sui canali social del 28enne volto di Sky e Dazn: la Leotta ha mostrato tutti gli oggetti e i piccoli giochi che Ruffini porta sempre con sé, tra cui una trottola e un diapason che tuttavia la giornalista definisce “pinza pe capelli”. Ma a sorprendere soprattutto è che dalla tasca a un certo punto Ruffini tiri fuori una manina in plastica e con cui, in modo malizioso, comincia ad accarezzare la donna: “Così posso fare la mano morta e i complimenti senza che tu ti possa disturbare” scherza il conduttore di Colorado prima che la diretta su Instagram venga interrotta dalla ripresa dello show radiofonico.

“Tu stai cercando la felicità, ma non credere che la felicità non stia cercando te.” 🙂 Grazie per averci fatto compagnia anche ieri sera!

Vi aspetiamo prestissimo con l’ultima puntata di #Colorado20, che andrà in onda martedì #14maggio!@Colorado_tv @MediasetPlay #colorado pic.twitter.com/9EyFRDrUhG — Paolo Ruffini (@_PaoloRuffini) 10 maggio 2019





