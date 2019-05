Paolo Vallesi/ “La forza della (mia) vita” dopo Ora o mai più (Che tempo che fa)

Paolo Vallesi ospite di Che tempo che fa racconterà l’inizio del suo nuovo tour, che il prossimo 23 maggio partirà con la data zero presso il Teatro Puccini di Firenze. L’artista che è ritornato sotto ai riflettori musicali grazie alla recente partecipazione a Ora o mai più, continua la sua rotta a perdifiato, grazie alla pubblicazione del suo nuovo singolo. Ritrovarsi ancora fa parte di un album che l’artista toscano presenterà prossimamente, un inno alla vita ed un ritrovare se stessi, una rinascita che riguarda da vicino il suo percorso personale. Paolo Vallesi sarà inoltre sarà ospite di Che tempo che fa, in onda su Rai 1 nel preserale di oggi, domenica 5 maggio 2019. In questo contesto televisivo parlerà infatti del suo ritorno alla musica e della nuova alleanza con Enrico Ruggeri e tanti altri amici del mondo della musica che si uniranno a lui in occasione della tournée. “Una canzone scritta in 30 minuti”, svela riguardo al suo nuovo singolo, durante la presentazione ufficiale. “L’ho scritta pensando a quello che sarebbe successo durante la mia partecipazione a Ora o mai più”, aggiunge rievocando le fasi iniziali della sua presenza nel talent, che lo hanno portato poi verso la vittoria indiscussa.

Paolo Vallesi, Che tempo che fa: un maggio a rievocare i ricordi

Sono giorni di ricordi per Paolo Vallesi, ospite di Che tempo che fa, che ha deciso di iniziare il mese di maggio rievocando uno dei suoi primi album. Ha condiviso infatti sui social la copertina del suo disco di successo, che contiene le tante hit di un artista mai tramontato, come La forza della vita. Ne è passata di acqua sotto ai ponti rispetto a quegli anni, quando uno sbarbato Vallesi si affacciava per la prima volta nella discografia italiana. E nonostante la forte assenza successiva, l’affetto degli ammiratori non è mai mancato e si è riacceso anzi quando l’artista ha scelto di ritornare in pista con una forza rinnovata. Ed è sempre una delle sue hit a dargli la possibilità di assegnare un titolo al suo primo libro, “forse l’unico”, come scrive su Instagram. La forza della (mia) vita sarà in libreria a partire dal prossimo 13 maggio. Il racconto di un cambiamento e di tutti i retroscena accaduti a Vallesi subito dopo lo scoppio della sua popolarità. Ieri invece il cantante si è esibito a Larnaca in occasione del Live in Cyprus organizzato per il Together for Europe, il festival che accoglie e premia la Giornata dell’Europa di quest’anno. Nelle Stories possiamo ammirare Paolo affrontare le prove in previsione del concerto in prima serata, concentrato e pieno di passione come lo ricordiamo in ogni suo approccio al microfono ed alla musica.

