Pasqualina e Antonio/ Video Uomini e donne: “E’ triste stare da soli…”

Pasqualina e Antonio si sono finalmente decisi a chiudere i conti e stare insieme? Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata del trono over che, tra liti e scontri, permetterà anche all’amore di venire a galla. Ancora una volta sono quelli più “maturi” che riescono a mettere insieme i sentimenti e, per paura della solitudine, cercare di scendere a compromessi. A differenza dei cavalieri e delle dame più “giovani” del trono over, saranno la sorridente e solare Pasqualina a conquistare gli applausi del pubblico tornando al centro dello studio al cospetto del cavaliere con il quale si sta sentendo e vedendo ovvero Antonio. I due si sono incontrati al parco ed è stato proprio lì che lei ha ammesso che la solitudine è triste e lui si è detto d’accordo offrendosi di mettersi d’accordo per scambiarsi qualche visita, una volta a casa di uno e la successiva a casa dell’altro.

ANTONIO INNAMORATO DI PASQUALINA?

Nel video anticipazioni della puntata di oggi del trono over di Uomini e donne, che potete vedere cliccando qui, Antonio continua poi a sorridere per la sua bella Pasqualina che in studio poi racconta contenta: “E’ innamorato Maria, mi chiama amore al telefono!”. Gli applausi non mancano per loro così come non manca lo sguardo soddisfatto di Maria De Filippi. Al momento sembra che i due non abbiano però intenzione di lasciare il programma ma sicuramente le novità arriveranno nelle prossime puntate e con le prime visite che uno farà a casa dell’altro. Cosa vedremo e come andrà a finire questo inizio di relazione.

