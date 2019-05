Passengers/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 23 maggio 2019)

Passengers andrà in onda in prima visione tv su Rai 2 nella prima serata di giovedì 23 maggio, alle ore 21.20. Si tratta di un film thriller di ambientazione fantascientifica del 2016 diretto da Morten Tyldum ed interpretato da Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen e Laurence Fishburne. Le musiche del film sono state composte dal Premio Oscar Thomas Newman. Le riprese della pellicola sono iniziate a settembre 2015 ad Atlanta con alcune riprese che sono state effettuate un anno dopo a Los Angeles. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti d’America il 21 dicembre del 2016 dalla Columbia Pictures, immediatamente anche in 3D e RealD 3D. La distribuzione in Italia invece è arrivata dalla Warner Bros il 30 dicembre dello stesso anno.

Passengers, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Passengers. L’astronave Avalon sta trasportando 5000 persone in stasi criogenica dalla Terra ad una lontana colonia spaziale. A causa di un guasto un singolo uomo, Jim Preston (Chris Pratt) viene risvegliato dalla stasi con 90 anni di anticipo. L’uomo si rende conto che qualcosa è andato storto e che non arriverà vivo alla destinazione. Scopre inoltre di essere l’unico uomo già sveglio all’interno del convoglio. Annoiato dalla solitudine, seppure estremamente agiata, della nave Jim decide di risvegliare almeno un altro passeggero. La sua scelta cade su Aurora Lane (Jennifer Lawrence), un’avvenente giornalista. L’uomo però, spaventato dalla sua possibile reazione, non confessa a Aurora di averla risvegliata, ma le lascia credere che si sia trattato di un incidente come nel suo caso. I due cominciano a divertirsi insieme e a farsi compagnia, finchè tra i due non nasce un sentimento più profondo. Sulla Avalon però sta succedendo qualcosa di strano e Jim e Aurora sono gli unici due uomini in grado di proteggere la vita degli altri 5000 passeggeri, ancora abbandonati al sonno criogenico. Il rapporto fra i due inoltre è basato su una bugia e Jim non osa pensare a cosa potrebbe fare Aurora se scoprisse che è stato lui a risvegliarla e, di fatto, condannarla a morte a bordo di una nave apparentemente deserta.

