Patrizia Pellegrino/ “Rinata dopo la morte di mio figlio, a Lourdes vidi di tutto”

L’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino è stata ospite quest’oggi presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. «Quest’anno festeggio 40 anni di carriera, ho iniziato con Corrado – esordisce – mi sento rinata, e guardandomi indietro sento di aver fatto cose importanti. Ho fatto tutto con grande amore e sincerità, e questo è molto sentito dalle donne, che mi amano: e un po’ il mio successo personale». Patrizia ha perso un figlio appena nato: «Perdere un figlio penso sia la cosa più traumatica che si possa vivere – racconta la Pellegrino – ero incinta di Riccardo, mi hanno detto che andava tutto bene e che era tutto perfetto, poi è nato un mese prima e non è stato seguito bene. Il suo polmone non ha retto, bastava un medicinale da mettere nelle vene e invece ho trovato un dottore troppo leggero al Bambino Gesù, e mi è successo. Ma ho trovato modo di risorgere – aggiunge – anche se la ferita ti rimane dentro: ora vivo, respiro e continuo a lottare». La showgirl ha deciso di adottare un bambino, Gregory: «Non è stato facile, ci ho messo tre anni e mezzo. Quando l’abbiamo visto era davvero brutto e malnutrito, poi appena l’ho preso in braccio ho sentito la stessa cosa dei miei figli quando sono nati, l’ho amato da subito».

PATRIZIO PELLEGRINO A STORIE ITALIANE

Patrizia Pellegrino ha altri due figli, Tommaso e Arianna: «Loro sono un po’ chiusi – ammette – non vogliono farsi tanto vedere». Arianna è nata prematura di tre mesi, e il parto con 90 giorni di anticipo le ha causato dei problemi di salute: «A Lourdes ho visto cose allucinanti – racconta la Pellegrino – ho visto ragazzi giovani completamente immobili, fermi sul lettino, ho visto persone che non riuscivano ad entrare in acqua: a quel punto ho avuto uno choc, e mi sono chiesta “Perché devo chiedere la grazia per Arianna?”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA