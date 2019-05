Patrizia Pellegriti, mamma di Vincenzo Di Primo/ “Nessuno gli ha mai regalato nulla!”

La mamma di Vincenzo Di Primo, si è confidata tra le pagine di DiPiù TV, parlando del figlio. Il ballerino di danza classica della Squadra Blu di Vittorio Grigolo, ha lottato con le unghie e con i denti per arrivare al serale di Amici 2019. Ecco perché, una volta fatto il suo ingresso, non ha avuto solamente momenti di gloria ma anzi, si è trovato in più di una occasione, al centro delle polemiche con Loredana Bertè, giudice del talent show che, pur reputandolo un bravissimo ballerino, contesta spesso la sua versatilità. Patrizia Pellegriti, rompe il silenzio e si affida alla rivista, per raccontare chi è il ragazzo e quali sacrifici ha dovuto sopportare più di arrivare a far parte della scuola più talentuosa d’Italia. La danza – racconta – glielo ha strappato a soli 14 anni, quando, nonostante fosse poco più che un bambino, era già molto determinato a trovare il successo e danzare per la vita. Ha lasciato Adrano (paesino in provincia di Catania) per trasferirsi a Vienna, avendo vinto una borsa di studio. Proprio Vienna è stata la sua grandissima occasione e così, a casa erano sia felici che tristi perché lui era molto piccolo, ed avrebbe dovuto affrontare tutto da solo.

La mamma di Vincenzo racconta i sacrifici del figlio

“Prima ha studiato all’Opera di Vienna, poi ha fatto parte del Royal Ballet di Londra e quindi del Balletto Nazionale di Atene. Si è esibito in tutto il mondo. Quando ricevevo le foto dei paesi dove si esibiva, ero così orgogliosa. Nessuno gli aveva regalato nulla”, racconta ancora la mamma di Vincenzo Di Primo, attuale ballerino del serale di Amici 2019. Per il figlio raggiungere tutti i risultati di oggi non è stato assolutamente facile ed anzi, il cammino è sempre stato spesso in salita. Il ragazzo durante gli allenamenti di danza, doveva sempre compiere esercizi molto difficoltosi, come stare con gambe distese e divaricate per circa un paio di ore al giorno, pranzando e anche studiando mentre si trovava in quella posizione. Staremo a vedere quale sarà il suo “destino” in onda questa sera con la nuova puntata del serale di Amici 2019 in diretta su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA