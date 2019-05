Pelè/ Video, su Canale 5 il film biografico sul calciatore brasiliano (14 maggio)

Pelè andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di martedì 14 maggio, alle ore 21.35. Si tratta di un film biografico del 2016 diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist (The two Escobars, Momentum generation, Nossa Chape) interpretato da Kevin de Paula, qui al suo primo film di richiamo internazionale, Vincent D’Onofrio (Full metal jacket, Men in black, la serie tv DareDevil) e Diego Boneta (Rock of ages, le serie tv Pretty little liars e Scream queens). Il film narra la biografia di Pelè dalla sua giovinezza fino ai Mondiali di calcio del 1958, in cui il Brasile vinse proprio grazie all’abilità di Pelè. Nella pellicola appare in un cameo anche il vero Pelè. Il film avrebbe dovuto essere distribuito nel 2014, in concomitanza con i Mondiali di calcio. Diversi ritardi nella produzione fecero però slittare l’uscita al 2016. Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.

Clicca qui per il trailer del film

Pelè, la trama del film

Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè (interpretato da bambino da Leonardo Lima Carvalho), vive nella cittadina di Bauru, dove conduce un’esistenza resa difficile dal suo conflittuale rapporto con il padre, il calciatore Joao Ramos do Nascimento, detto Dondinho. Quando il Brasile perde la finale dei Mondiali di Calcio, disputati proprio le Paese carioca, il piccolo Edson promette al padre che porterà la sua nazionale alla vittoria. Proprio in questo Brasile affranto dalla sconfitta Pelè muove i suoi primi passi da calciatore, dimostrando fin da giovanissimo il suo grandissimo talento, tanto da entrare nella nazionale del suo paese a soli 17 anni. Nel 1958 fu il più giovane giocatore ad aver mai preso parte ad una finale della Coppa del Mondo e diventando rapidamente una leggenda a livello mondiale.

Il trailer del film “Pelè”





© RIPRODUZIONE RISERVATA