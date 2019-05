Perché i coach di The Voice hanno sempre gli stessi vestiti?/ Video, la risposta

In web scatta l’ironia velata alla polemica a The Voice of Italy 2019 legata ai vestiti dei coach. In molti si chiedono infatti perché questi non si cambiano mai. In effetti dall’inizio della trasmissione i quattro coach hanno indossato sempre e comunque gli stessi abiti. Abbiamo visto Gigi D’Alessio con un vestito nero con le borchie, che sembrano trasformarlo in un “Robocop napoletano” come dice Morgan. Quest’ultimo invece ha una giacca con panciotto e camicia col doppiopetto con tanto di papillon. Il vestitino nero di Elettra Lamborghini esalta le sue forme e non lascia molto spazio alla fantasia. Infine vediamo Gue Pequeno con una classica mise da rapper con tanto di giacca d’orata e t-shirt scura sotto, ovviamente per lui valgono anche i gadget come occhiali e veri orecchini/collanine. Ma perché questa scelta? Finalmente alle quarte blind audition è arrivata la risposta.

Perché i coach di The Voice hanno sempre gli stessi vestiti? Ecco la risposta

I coach di The Voice of Italy 2019 hanno voluto dare una risposta a chi si chiedeva come mai non hanno ancora mai cambiato vestiti durante le audition. È così che sulla pagina ufficiale di Instagram del programma di Rai Due viene lanciato anche un video che ci dimostra diverse battute degli stessi coach. Questi tendono a sottolineare come sia veramente fastidioso indossare per due mesi gli stessi vestiti, senza cambiarsi mai. Inoltre sottolineano come siano stufi di non cambiarsi mai e di doversi presentare di fronte al pubblico anche con un cattivo odore. Una situazione che è stata affrontata con grandissima ironia e che ha fatto divertire il pubblico, rendendo questo video in pochissimo tempo virale sui social network. Se ne parlerà ancora? Staremo a vedere, di certo c’è grande curiosità di sapere cosa accadrà.

La video-risposta





© RIPRODUZIONE RISERVATA