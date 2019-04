Pier Silvio Berlusconi, auguri ad Amici 2019/ Video, il buon compleanno di Maria

Sorpresa a Pier Silvio Berlusconi al quinto serale si Amici

Maria De Filippi nel corso della nuova puntata del serale di Amici 2019 andata in onda ieri sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio Berlusconi. Senza che nessuno se lo aspettasse, la conduttrice ha chiesto ad Alberto, Giordana e Tish, di intonare un “Tanti auguri a te…” generico per un amico a casa. La Queen non svelando l’identità del diretto interessato, ha fatto anche sussultare il cuore di Urso in quanto, proprio ieri compiva gli anni anche suo padre. Per questo motivo, il giovane quando ha dovuto associare alla canzoncina di auguri un nome, ha esclamato “papà”, sperando – forse – di vederlo comparire il studio per poterlo abbracciare e fargli i suoi auguri direttamente dal vivo. “Lui compie 50 anni – ha spiegato Maria De Filippi al pubblico del talent show –. Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui”. Dopo queste parole, quasi tutti hanno compreso il destinatario del suo dolce messaggio di auguri.

Durante questo “siparietto”, in molti hanno domandato di chi fosse il compleanno e se la persona interessata stesse per palesarsi in studio al serale di Amici 2019. A quel punto Maria De Filippi, ha continuato a non rivelare il nome, affermando che la persona in questione non era presente. “Non penso che lui vorrebbe. – ha aggiunto Maria – Ora è a casa sua. Sua moglie la conoscete di sicuro: fa una trasmissione famosa”. Poi la presentatrice ha rivelato il destinatario: “Siete sicuri che posso dirlo? Lui è Pier Silvio Berlusconi, il mio capo”. Naturalmente, come ben saprete, Pier Silvio Berlusconi è felicemente “sposato” con Silvia Toffanin, dalla quale ha avuto anche i suoi due figli: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Pier Silvio inoltre, ha anche un’altra figlia quasi 30enne che quasi nessuno conosce, lei è Lucrezia Vittoria Berlusconi. La nuova puntata del serale, ha tracciato i contorni di una finalissima che si avvicina sempre di più e porterà alla vittoria un ballerino tra Umberto, Vincenzo e Rafael visto che proprio ieri, Valentina è stata eliminata dopo essersi scontrata con Mameli, cantante della Squadra Bianca di Ricky Martin (ieri assente e sostituito da Fabio Rovazzi).





