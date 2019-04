Pierpaolo Petrelli a Pomeriggio 5/ Novità sul rapporto con Ariadna Romero

Dopo essersi ripreso dallo spavento della scorsa settimana, Pierpaolo Petrelli torna nello studio di Pomeriggio 5 per risolvere alcune importanti questioni. L’ex velino di Striscia La Notizia avrebbe dovuto essere ospite di Barbara d’Urso pochi giorni fa ma è stato costretto a dare buca alla conduttrice a causa di un incidente stradale che lo ha visto protagonista. La d’Urso ha però subito tranquillizzato gli ascoltatori sulle condizioni di salute di Petrelli che oggi è infatti in studio. Pierpaolo sta benissimo ed è pronto a confrontarsi con la nota conduttrice su un’altra questione che ha come protagonista la sua ex Ariadna Romero. Si è parlato negli ultimi tempi di un riavvicinamento tra i due, ma come stanno davvero le cose? Ariadna e Pierpaolo sono tornati insieme?

Pierpaolo Petrelli a Pomeriggio 5 dopo l’incidente

Ariadna Romero, solo pochi giorni fa, ha lanciato un appello a Barbara d’Urso, attraverso il quale ha anche smentito il possibile ritorno di fiamma con Pierpaolo Petrelli. “Ti prego di non dare ascolto a voce fasulle. Con Pierpaolo è finita definitivamente molto tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di un ritorno di fiamma.“ ha scritto attraverso i suoi social la bella cubana. Oggi toccherà a Pierpaolo fare chiarezza sui rapporti con Ariadna. Come svelato da Barbara d’Urso durante il promo, Pierpaolo è pronto a dire la sua dopo quando scritto dalla sua ex Ariadna su Instagram. Confermerà la sua versione o avrà ulteriori dettagli da aggiungere? Di certo oggi a Pomeriggio 5 tutto sarà chiarito.

