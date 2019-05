Pietro Aradori, ex fidanzato Guendalina Canessa/ Lo “sostituisce” con Gianmarco Onesti

Dopo la crisi della scorsa estate, tra Pietro Aradori e Guendalina Canessa sembrerebbe tornato il sereno: i due, qualche mese fa, si sono resi del tempo per riflettere sulla loro storia d’amore, ma il legame che li univa era più forte di tutto e in breve tempo sono tonati assieme. Ma come procede oggi la loro love story? Sempre lontani dal chiacchiericcio del gossip, i due non amano apparire sui social e l’ultimo scatto di coppia che li ritrae insieme risale allo scorso dicembre. Era il compleanno del giocatore di Basket e la Canessa gli dedicava una romantica dedica social. “Non ami molto le foto… e non sei molto social… giusto il tempo di una foto veloce veloce perché 5 secondi sono già troppi e questo è l’unico scatto decente!!! – si legge sul profilo Instagram della concorrente del Grande Fratello 16 – Ma oggi è il tuo compleanno, ti ho conosciuto che ne avevi 26, adesso sei a 30 candeline… e aggiungo finalmenteeeeee!!!”. Oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate, dal momento che la Canessa ha evidenziato un interesse nei confronti di un altro uomo.

Guendalina Canessa dopo Pietro Aradori oggi fa la corte a Gianmarco Onestini

Nell’ultima dedica social di Guendalina Canessa dedicata a Pietro Aradori risalente ad dicembre 2018, lo definisce come “la tempesta anzi uno tzunami nella mia vita da ormai 4 anni“. Preferendo non dilungarsi con “cose smielose perché non ti Rappresentano”, la concorrente del Grande Fratello 16 si è rivolta a lui con un semplice grazie, estendendo la sua gratitudine anche alla sua famiglia d’origine. “Grazie per questi anni incredibili passati insieme, fatti di viaggi, emozioni, litigate, incomprensioni, trasferte, partite, cene, posti magici che mi hai fatto scoprire…”, si legge nella didascalia della foto postata della Canessa. La gieffina si è rivolta poi ai suoi “genitori stupendi”, che con la loro educazione hanno formato il suo carattere. “E grazie – ha concluso infine poco dopo – perché sei diverso da tutti!!! Tu sei la mia favola!! Tanti auguri vecchio mio”. Da quel post, però non ha condiviso più alcuna foto con Pietro Aradori e di recente, nella casa del Grande Fratello 16, la Canessa non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Gianmarco Onestini, che per tutta risposta le ha riservato un due di picche. Lei e Aradori sono ancora legati o la crisi dello scorso anno si è nuovamente abbattuta su di loro?

