Pinguini tattici nucleari/ Chi sono? Canzoni e componenti (Concerto primo maggio)

Chi sono i Pinguini tattici nucleari?

I Pinguini tattici nucleari sono una band sopra le righe dell’indie rock italiano, che saranno tra i protagonisti del Concerto del primo maggio. Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati sono i sei componenti della band bergamasca che, soprattutto da un anno a questa parte, fa molto parlare la critica musicale. Il nome, Pinguini tattici nucleari, nasce da una famosa birra artigianale inglese di edizione limitata (Tactical Nuclear Penguin) superalcolica, ma il sestetto nasce nel 2012 tutt’altro che con queste intenzioni. I cinque ragazzi infatti si incontrano grazie ad impegni ed interessi politici e sociali in comune, ma formano inizialmente un gruppo di musica Christian Death Metal che però li stancherà presto (dopo solo un anno) per portarli invece dalla parte dell’indie rock. Il loro primo EP fu intitolato Cartoni Animali, mentre il primo disco del 2014 Il Re è Nudo, nel 2015 c’è stato poi Diamo un Calcio all’Aldilà e nel 2017 Gioventù Brucata. Questi i lavori del sestetto bergamasco, che però ha cominciato ad avere l’apprezzamento del pubblico e della critica musicale proprio con il terzo lavoro, in cui era contenuto il singolo di grande successo Me want Marò back. Insomma Riccardo Zanotti insieme al cosiddetto Cotoletto Nicola, principali menti dietro la creazione di ogni brano della band, hanno fatto e continuano a fare un ottimo lavoro mescolando generi e argomenti tra loro anche parecchio lontano e tirandone fuori un prodotto interessante agli occhi degli ascoltatori e anche delle numerose radio che continuano a passarli.

Pinguini tattici nucleari, gli ultimi singoli

Gli ultimi singoli dei Pinguini tattici nucleari sono estratti dall’ultimo lavoro e si intitolano Fuori dall’Hype (singolo che dà il nome all’album) e Verdura. Gli artisti saranno presenti al Concerto del primo maggio trasmesso da Rai Tre. Essi hanno dato il via all’apertura dell’omonimo Fuori dall’Hype Tour che conta già alcuni sold out (come quelli delle date di Aprile a Firenze, Padova, Venaria, Bologna e Milano) e che nei prossimi mesi farà tappa a Napoli, Treviso, Villa Lagarina, L’Aquila, Parma, Collegno, Sestri Levante, Lignano Sabbiadoro, Castiglioncello e Brescia dalla prima settimana di maggio per tutta l’estate fino ai primi giorni di settembre (con calendario in aggiornamento). Ultima ma non meno importante news della band bergamasca dell’indie rock è che i sei ragazzi parteciperanno al Concertone del Primo Maggio a Roma, l’ormai tradizionale appuntamento della musica italiana per la Festa dei Lavoratori quest’anno condotto da Lodo Guenzi e Ambra Angiolini. Chissà se non ci saranno apprezzamenti da parte del presentatore, nonché membro della band Lo Stato Sociale, nei confronti della band nemica sul mercato della musica alternativa.

Tetris, il brano uscito a gennaio





© RIPRODUZIONE RISERVATA