PINO INSEGNO PADRE PER LA QUARTA VOLTA/ Foto, incinta la moglie Alessia Navarro

Pino Insegno sarà padre per la quarta volta. Lo si evince chiaramente dal post pubblicato su Instagram dalla moglie Alessia Navarro, attorniata dall’attore comico, dal loro primogenito alessandro con un pancione in bella mostra (con tanto di faccina sorridente disegnata al di sopra) a testimoniare che la donna è incinta. Per la coppia composta da Pino Insegno e da Alessia Navarro si tratterà dunque del secondo frutto di un amore che nel 2012 ha visto il proprio coronamento con un matrimonio celebratosi in gran segreto al Campidoglio alla presenza soltanto di pochi parenti e amici. La differenza di età tra Pino Insegno, 59 anni, e l’attrice di teatro alessia Navarro, 19 anni più giovane, non sembra dunque essere stata un ostacolo per la coppia. Che per annunciare al mondo il prossimo arrivo del bebè ha commentato con un mai più appropriato:”Viva la vita”.

PINO INSEGNO PADRE PER LA QUARTA VOLTA A 60 ANNI

Quando nascerà il nuovo piccolo Insegno? Secondo quanto riportato da Il Giornale, la nascita è attesa ad agosto, quando cioè il simpatico Pino avrà compiuto 60 anni. Intervistato dal settimanale “Vero”, Pino Insegno ha così commentato quella che per lui, già padre di Matteo e Francesco, nati dal rapporto con la ex moglie Roberta Lanfranchi, sarà la quarta paternità:”È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”. Di sicuro il nuovo arrivato sarà il frutto di un grandissimo amore, come si è potuto evincere dalle parole pronunciate da Pino Insegno a “Vieni da me” qualche mese fa:”Un uomo matura intorno ai 70 anni. Ma grazie ad Alessia sono più cosciente e attento. Lei mi ha insegnato a essere padre, anche con i miei figli più grandi”.





