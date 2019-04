Pino Strabioli/ “Non volevo conoscere i famosi e invece…” (Vieni da me)

Da “cultore della memoria” quale si definisce, Pino Strabioli a “Vieni da me” rievoca aneddoti e ricordi della sua vita attraverso i personaggi famosi che ha conosciuto. Pronto per debuttare a teatro con la commedia “Spettatori”, ha confessato: «Mi trovo poco interessante, non sono un personaggio da gossip o copertina». Si parte da Gabriella Ferri, che lo ha spinto a fare una cosa assurda una volta arrivato a Roma: andare a casa sua senza che si conoscessero. «È una donna che ci ha emozionati, una personalità straordinaria. Io non ho mai avuto la voglia di conoscere i famosi, ma volevo conoscere lei». Ma Pino Strabioli ha parlato anche di Patty Pravo, che gli aveva confidato di non voler tornare più al Festival di Sanremo. E invece quest’anno si è presentata sul Teatro Ariston con Briga. «Me l’ha presentata Gabriella Ferri. Erano amiche e quindi andammo ad una cena insieme, così è nata la nostra amicizia».

PINO STRABIOLI A VIENI DA ME

A proposito di Patty Pravo, Pino Strabioli a “Vieni da me” ha raccontato: «È una meravigliosa interprete. Abbiamo trascorso del tempo insieme quest’anno a Sanremo». Cosa lo ha attratto di lei? Il fatto che sia fuori dal comune: «Lei è un’opera d’arte, una fuoriclasse. Dietro questa donna straordinaria c’è una persona semplice e piacevole da frequentare». Da Patty Pravo a Johnny Dorelli, uno dei pochi che non ha mai intervistato: «Ci ha incantati con la sua eleganza e la sua bravura». Il personaggio successivo è Franca Valeri, a cui è molto legato e che tra qualche mese compirà 99 anni. «È un patrimonio culturale, va preservata. È una vera grande intellettuale. Recentemente sono stato da lei, è ancora molto attenta all’altro e al sociale». Infine, si parla di Anna Marchesini e Pino Strabioli non è riuscito a frenare le lacrime: «Un genio. È vero che era capace di renderci felici. Quando la comicità incontra l’intelligenza, allora ti senti felice e lei ci riusciva. Dalla mia finestra vedo un terrazzino in cui si sedeva da piccola. Ci manca molto la sua intelligenza».

