Pio e Amedeo/ Critiche social: “Scusatevi con i Cerignolani” (Maurizio Costanzo Show)

Pio e Amedeo spopolano ormai sul piccolo schermo italiano e dopo aver partecipato ad uno dei programmi più noti di Maria De Filippi, sono pronti a fare un saluto anche al celebre marito. Il duo comico è infatti reduce di una puntata di Amici, dove si sono lanciati in gag e persino in balli sfrenati con Rudy Zerbi e John Travolta. E questa sera, giovedì 2 maggio 2019, saranno presenti fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show. Il divertimento è assicurato, come dimostrano i loro tanti interventi televisivi. E sembra proprio che ormai la De Filippi li adori, visto che pochi mesi fa li abbiamo visti anche nel suo C’è posta per te. Due milioni di followers che pendono dalle loro labbra e la battuta sempre pronta, che non si ferma di fronte a nessuno. Lo dimostra l’interazione perplessa avuta con Travolta ad Amici, con cui hanno ballato e rievocato uno dei momenti più storici del film La febbre del sabato sera. Clicca qui per guardare il video di Pio e Amedeo con John Travolta.

Pio e Amedeo deludono i fan?

Le risate non mancano con Pio e Amedeo, così come uno sguardo alla solidarietà. Negli ultimi due giorni i comici hanno chiesto l’aiuto dei fan su Facebook per sostenere Paolo, che da diversi anni affronta una dura battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Forse sarà stato per via del ponte del 1 maggio, ma sembra che questo loro post abbia avuto una risonanza nettamente inferiore rispetto ai contenuti più sorridenti. Meno di 2 mila like contro cifre da capogiro che spesso si aggirano attorno ai 40 mila pollici in su, se non oltre. Gli applausi sono numerosi per Pio e Amedeo, considerati degli antidepressivi naturali da tanti spettatori. Anche se qualcuno ha sollevato un dubbio legato all’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi: “Nessuno ha visto il monitor mentre paravano con John Travolta?“, chiede un telespettatore indicando la presenza di uno script ben preciso da seguire. “Scusatevi con i Cerignolani” scrive invece un altro ammiratore, chiedendo a Pio e Amedeo di fare marcia indietro sulle affermazioni che riguardano la popolazione del noto paesino. Sono tanti infatti ad aver considerato la loro battuta del tutto fuori luogo.

