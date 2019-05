PIO E AMEDEO/ Ironia sul Royal Baby: “è stato sfortunato” (Amici 18)

Pio e Amedeo sono la parte comica del serale di Amici 18, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi il sabato in prima serata su Canale 5. La scorsa settimana il duo di comici si è imbattuto in uno sketch che non è stato gradito dal pubblico, in particolare dal popolo del web. Pio e Amedeo, infatti, durante la diretta dell’11 maggio hanno spoilerato il finale di Avengers – Endagame, uno dei film più attesi dell’anno. La pellicola, attesa dal grande pubblico da più di dieci anni, è l’epilogo finale per tutti i fan dei supereroi della Marvel. Un film che, manco a dirlo, ha registrato record di incassi in tutto il mondo compresa l’Italia, il cui finale è stato rovinato da una battutaccia del duo comico foggiano. Va detto che non è la prima volta che Pio e Amedeo si lanciano in sketch e battute non proprio gradevoli per il pubblico da casa, ma questa volta gli appassionati di cinema hanno avuto (giustamente) da ridire.

Pio e Amedeo spoilerano finale Avengers – Endagame

Durante l’ultima diretta del serale di Amici 18, Pio e Amedeo durante il loro consueto sketch settimanale hanno spoilerato il finale di Avengers Endgame scherzando sulla morte di uno dei protagonisti. “È morto Iron Man non muore la regina Elisabetta?” hanno pronunciato il duo comico foggiano rivelando che durante il film Iron Man, uno dei personaggi simbolo Marvel, perde la vita per salvare tutti i suoi amici e il mondo intero. Una battuta infelice, che ha fatto insorgere il popolo del web e tutti gli amanti del cinema e dei personaggi della Marvel. Ecco alcuni commenti: “Hanno fatto tante ca*are Pio e Amedeo, ma spoilerare Endgame è proprio da infami” scrive un utente a cui fa eco “La gente: silenzia parole e # di game of Thrones per gli spoiler. Gli attori di got: fanno spoiler postando le foto su Instagram. La gente: silenzia parole e # di Avengers per gli spoiler . Pio e Amedeo: spoilerano tutto in diretta. La vita fa schifo ed è ingiusta”.

Pio e Amedeo sul Royal Baby Ma non finisce qui! Pio e Amedeo hanno anche commentato la nascita di Archie, il primogenito di Harry e Meghan. Il Royal baby ha catalizzato l’attenzione mediatica per settimane e il duo ha pensato di renderlo protagonista di uno sketch; in particolare il duo foggiano nel loro numero dedicato a mamme e figlie ha parlato della regina Elisabetta e delle future divisioni tra eredi. Pio e Amedeo hanno ironizzato su un presunto testamento della regina che avrebbe così deciso di donare ai figli di William e Kate la Scozia e il Galles, mentre all’ultimo nato reale il Molise: “con una bella casa a Termoli. É stato sfortunato”. Non è la prima volta che il duo foggiano scherza sulla regione Molise: ultimamente a Sanremo avevano invitato il padrone di casa Claudio Baglioni a trasferirsi a Campobasso qualora decidesse di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

