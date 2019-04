Pomeriggio 5 non va in onda, perché? / Al suo posto il film “Cuori ribelli”

È Pasquetta anche per Barbara d’Urso. Per questo motivo, la ruspante conduttrice napoletana, oggi manda in “ferie” Pomeriggio 5. Anche stasera, la nuova puntata del Grande Fratello 2019, si sposta a domani, martedì 23 aprile, come sempre su Canale 5. Aria di cambiamenti anche per Live – Non è la d’Urso. Nonostante l’estremo successo dello show del mercoledì sera, proprio per la diretta del GF, la conduttrice non può spostarsi da Roma (per il GF) a Milano (per Live), in meno di 24 ore. Per questo motivo, per dare spazio al programma più spiato della televisione italiana, il format del mercoledì salta un giro e torna la prossima settimana. Live – Non è la d’Urso dovrebbe tornare regolarmente in onda mercoledì il 1° maggio mentre dalla prossima settimana, tornerà regolarmente al lunedì sera anche il Grande Fratello. Pomeriggio 5 invece, tornerà puntuale domani, martedì 23 aprile per poi lanciare proprio l’appuntamento in diretta dalla Casa di Cinecittà.

Pomeriggio 5 non va in onda, ecco perché

È anche probabile che l’appuntamento di Pomeriggio 5 che andrà in onda domani su Canale 5, possa essere registrato per dare possibilità a Barbara d’Urso di potersi preparare al meglio con la diretta del GF. Ma cosa verrà trasmesso al posto del programma pomeridiano di Canale 5? Spazio per il film avventura Cuori Ribelli, pellicola del 1992 con Tom Cruise e Nicole Kidman. Cast e regia stellari per una romanticissima storia d’amore ambientata a fine dell’800. Due ragazzi irlandesi partono per Boston inseguendo il sogno americano. E se Barbara d’Urso non vi terrà compagnia in diretta televisiva, sarà sicuramente presente tramite social dove condivide spesso divertenti filmati e immagini. Proprio venerdì inoltre, è uscito il remix di “Dolceamaro”, il pezzo interpretato da Cristiano Malgioglio che vede il featuring proprio della nostra Carmelita. L’appuntamento con la nuova puntata di Pomeriggio 5, è quindi rinnovato per domani, a partire dalle 17.20 circa, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA