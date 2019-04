Pomeriggio 5 oggi non va in onda, perchè?/ Barbara D’Urso sostituita da Verdone!

Pomeriggio 5 oggi non va in onda, giovedì 25 aprile 2019 senza Barbara D’Urso su Canale 5: perché? In queste ore sono in corso le celebrazioni per l’anniversario della liberazione d’Italia, festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno. Un giorno fondamentale per la storia del nostro Paese e che ha un particolare significato politico e militare, una giornata simbolica che ha spinto Mediaset a optare per la non messa in onda live di Pomeriggio 5, che tornerà come da tradizione a partire da venerdì 26 aprile 2019. Una scelta fatta dalla maggior parte delle altre reti nazionali, che hanno preferito non mandare in onda talk show live, preferendo film o programmi d’archivio. Brutta notizia per tutti i fans del programma condotto dalla D’Urso, che negli scorsi giorni ha dovuto fare i conti con lo spostamento di un altro suo programma: il Grande Fratello è slittato da lunedì a martedì per Pasquetta. Una settimana ricca di novità per la presentatrice…

POMERIGGIO 5 OGGI NON VA IN ONDA: ECCO COSA C’E’ AL SUO POSTO

Pomeriggio 5 oggi non va in onda, ma cosa ci sarà al suo posto? Mediaset ha optato per un grande classico del cinema italiano: a partire dalle 16.37, subito dopo il consueto appuntamento con Il Segreto, andrà in onda Bianco, Rosso e Verdone, un cult diretto e interpretato da Carlo Verdone. Un road movie che ha segnato la storia della settima arte nostrana, con l’artista romano che interpreta ben tre personaggi: Pasquale Amitrano, Furio Zoccano e Mimmo. I tre protagonisti sono in viaggio per raggiungere i rispettivi seggi elettorali e parliamo rispettivamente di un funzionario statale estremamente logorroico e morbosamente pignolo, un giovane ingenuo e goffo e, infine, un emigrato del Sud Italia residente a Monaco. Insomma, un film da non perdere che potrebbe anche riuscire a rimpiazzare un appuntamento fisso come quello con Pomeriggio 5 e con Barbara D’Urso.

