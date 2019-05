Pomeriggio 5, primario con il camice tatuato/ Chi è? Felice Nunziata

Cronaca nella prima parte della puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso che si è occupata del caso delle due sorelline di Caserta picchiate da mamma e papà e lasciate senza cibo. Come scrive Il Messaggero, l’indagine è partita nel gennaio scorso, quando la bimba di sei mesi è finita all’ospedale di Caserta. Ai microfoni di Pomeriggio 5 ha parlato Felice Nunziata, primario della divisione di pediatria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che ha scritto alla redazione della trasmissione di Barbara D’Urso attraverso whatsapp per raccontare quando accaduto alle bambine. A colpire il pubbico è stata non soltanto la tragica storia delle due sorelline, ma anche il primario che, davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 si è presentato con il camice tatuato come potete vedere dalla foto.

Felice Nunziata, chi è il primario che ha conquistato il pubblico di Pomeriggio 5

Felice Nunziata è un apprezzato medico irpino, primario della divisione di pediatria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che ha fatto partire e indagini sue bambine matrattate dai genitori. Come spiega i portae Avellino Today, per anni, ha diretto il reparto di pediatria dell’ospedale “Landolfi” di Solofra ed era responsabile della divisione di pediatria dell’Asl di Avellino. Professionista affermato, i professore ha creato una discussione sui socia per i camice insoito che ha indossato durante a diretta di Pomeriggio 5. Resta misterioso, infatti, il motivo per il quale sul camice bianco del primario troneggia un gigantesco disegno.





