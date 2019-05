Pomeriggio 5, saltano i collegamenti in diretta/ Perché? La d’Urso: “Siamo isolati”

Problemi tecnici a Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi. Grosse difficoltà nascono infatti nel corso dei vari collegamenti di Barbara d’Urso. Prima il collegamento con la cronaca, poi con Federico Gatti dall’Inghilterra e, ancora, quello con Giorgia Scaccia: nessuno sente la conduttrice, nessun collegamento può partire. Ma perché? Cos’è accaduto? Lo spiega proprio Barbara d’Urso tra uno stop e l’altro: “Siamo qui a Mediaset isolati, così mi hanno detto. Non ci sentono, qualunque tipo di collegamento io abbia non mi sente nessuno.” La conduttrice palesa le sue difficoltà, soprattutto quando alla terza richiesta di collegamento, i suoi inviati continuano a non sentirla. “Avete dei gabbiani? Avete dei segnali di fumo? – scherza allora la d’Urso – Mi stanno comunicando che non riusciamo a comunicare… Notizia choc!”

BARBARA D’URSO, LA FRECCIATINA AI SUOI COMPETITOR

È proprio tra una pausa e l’altra dovuta ai problemi tecnici con i collegamenti in diretta che Barbara d’Urso, a Pomeriggio 5, prende spunto per lanciare una frecciatina ai suoi rivali televisivi. “A parte che ho visto che ultimamente, anche i nostri competitor, usano questa cosa della notizia choc come facciamo noi! Da qui è diventato universalmente choc. – ammette la conduttrice, che continua – Ma io sono molto felice, perché quando ero piccola e andavo a scuola ero io a copiare dagli altri perché non ero molto brava, quindi adesso che studio tanto evidentemente loro copiano da noi!” Con chi ce l’avrà Barbara d’Urso? Intanto, proprio quando la speranza era quasi morta, la conduttrice è riuscita a recuperare i collegamenti a Pomeriggio 5.

